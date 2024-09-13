13 сентября 2024

Водитель иномарки погиб после столкновения с КамАЗом на трассе под Соликамском. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на дороге Соликамск — Красновишерск
Авария произошла на дороге Соликамск — Красновишерск Фото:

В Прикамье в результате столкновения с КамАЗом погиб водитель Volkswagen Jetta. По сведениям Госавтоинспекции региона, ДТП произошло 14 сентября в районе 16:00.

«По предварительным данным, на 35-ом километре трассы водитель иномарки по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с КамАЗом. В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте пришествия», — рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что в больницу также был направлен пассажир легкового автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.

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В Прикамье в результате столкновения с КамАЗом погиб водитель Volkswagen Jetta. По сведениям Госавтоинспекции региона, ДТП произошло 14 сентября в районе 16:00. «По предварительным данным, на 35-ом километре трассы водитель иномарки по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с КамАЗом. В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте пришествия», — рассказали в ведомстве. В полиции добавили, что в больницу также был направлен пассажир легкового автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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