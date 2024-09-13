Авария произошла на дороге Соликамск — Красновишерск
В Прикамье в результате столкновения с КамАЗом погиб водитель Volkswagen Jetta. По сведениям Госавтоинспекции региона, ДТП произошло 14 сентября в районе 16:00.
«По предварительным данным, на 35-ом километре трассы водитель иномарки по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с КамАЗом. В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте пришествия», — рассказали в ведомстве.
В полиции добавили, что в больницу также был направлен пассажир легкового автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.
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