Парень из Краснодара втянул екатеринбургскую школьницу в порно

Житель Краснодарского края обвиняется в изготовлении порнографии с участием школьницы из Екатеринбурга. Он вынудил восьмиклассницу снять себя в обнаженном виде и отправить фото ему. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник.
«29-летний мужчина из станицы Петровская Славянского района делал порнографические материалы и распространял среди несовершеннолетних, а именно поделился с ученицей одной из екатеринбургских школ. Позже он заставил девочку сняться в обнаженном виде и отправить фото ему», — сказал собеседник агентства.
В отношении краснодарца возбуждено уголовное дело по двум частям статьи 242 УК РФ — «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Мужчина находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.
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