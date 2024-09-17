Парень из Краснодара втянул екатеринбургскую школьницу в порно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Webcam порностудия Пермь, порностудия, вебмодель, вебкам, webcam, порно модель
Краснодарец вынудил юную девушку сняться голой (архивное фото) Фото:

Житель Краснодарского края обвиняется в изготовлении порнографии с участием школьницы из Екатеринбурга. Он вынудил восьмиклассницу снять себя в обнаженном виде и отправить фото ему. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник.

«29-летний мужчина из станицы Петровская Славянского района делал порнографические материалы и распространял среди несовершеннолетних, а именно поделился с ученицей одной из екатеринбургских школ. Позже он заставил девочку сняться в обнаженном виде и отправить фото ему», — сказал собеседник агентства.

В отношении краснодарца возбуждено уголовное дело по двум частям статьи 242 УК РФ — «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Мужчина находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Краснодарского края обвиняется в изготовлении порнографии с участием школьницы из Екатеринбурга. Он вынудил восьмиклассницу снять себя в обнаженном виде и отправить фото ему. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник. «29-летний мужчина из станицы Петровская Славянского района делал порнографические материалы и распространял среди несовершеннолетних, а именно поделился с ученицей одной из екатеринбургских школ. Позже он заставил девочку сняться в обнаженном виде и отправить фото ему», — сказал собеседник агентства. В отношении краснодарца возбуждено уголовное дело по двум частям статьи 242 УК РФ — «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Мужчина находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...