Жители ХМАО распродают клюкву, которая считается одной из самых полезных ягод. В среднем за литр дикоросов продавцы просят от 200 до 300 рублей.
«Клюква поспела размером с орех. Собираем сразу по несколько литров и продаем. Сезон обычно длится до первого снега», — поделился с URA.RU один из местных продавцов. «Клюква свежая. Собираю каждый день, 200 рублей за литр», — сообщил сургутянин на сайте с объявлениями. За дополнительную оплату продавцы также готовы предоставить услугу доставки.
Вместе с клюквой югорчане собирают на продажу и бруснику. Как ранее рассказывала URA.RU врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская, все дикоросы богаты витамином С. А ягоды красного цвета содержат фитонутриенты, полезные для сердечно-сосудистой системы, а дикоросы синего и фиолетового цвета снижают уровень сахара в крови.
Врач рекомендует промывать ягоды слегка теплой водой и употреблять их в свежем виде. Если обдавать ягоды кипятком, то витамин С в дикоросах распадется.
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