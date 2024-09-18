18 сентября 2024

Жители ХМАО устроили распродажу самой полезной в мире ягоды. Фото

Жители ХМАО ведрами распродают собранную в лесу клюкву
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане распродают клюкву, собранную в лесу
Югорчане распродают клюкву, собранную в лесу Фото:

Жители ХМАО распродают клюкву, которая считается одной из самых полезных ягод. В среднем за литр дикоросов продавцы просят от 200 до 300 рублей. 

«Клюква поспела размером с орех. Собираем сразу по несколько литров и продаем. Сезон обычно длится до первого снега», — поделился с URA.RU один из местных продавцов. «Клюква свежая. Собираю каждый день, 200 рублей за литр», — сообщил сургутянин на сайте с объявлениями. За дополнительную оплату продавцы также готовы предоставить услугу доставки.

Вместе с клюквой югорчане собирают на продажу и бруснику. Как ранее рассказывала URA.RU врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская, все дикоросы богаты витамином С. А ягоды красного цвета содержат фитонутриенты, полезные для сердечно-сосудистой системы, а дикоросы синего и фиолетового цвета снижают уровень сахара в крови.

Врач рекомендует промывать ягоды слегка теплой водой и употреблять их в свежем виде. Если обдавать ягоды кипятком, то витамин С в дикоросах распадется.

Югорчане ведрами распродают клюкву, собранную в лесу
Югорчане ведрами распродают клюкву, собранную в лесу
Фото:

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Жители ХМАО распродают клюкву, которая считается одной из самых полезных ягод. В среднем за литр дикоросов продавцы просят от 200 до 300 рублей.  «Клюква поспела размером с орех. Собираем сразу по несколько литров и продаем. Сезон обычно длится до первого снега», — поделился с URA.RU один из местных продавцов. «Клюква свежая. Собираю каждый день, 200 рублей за литр», — сообщил сургутянин на сайте с объявлениями. За дополнительную оплату продавцы также готовы предоставить услугу доставки. Вместе с клюквой югорчане собирают на продажу и бруснику. Как ранее рассказывала URA.RU врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская, все дикоросы богаты витамином С. А ягоды красного цвета содержат фитонутриенты, полезные для сердечно-сосудистой системы, а дикоросы синего и фиолетового цвета снижают уровень сахара в крови. Врач рекомендует промывать ягоды слегка теплой водой и употреблять их в свежем виде. Если обдавать ягоды кипятком, то витамин С в дикоросах распадется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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