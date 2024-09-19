СК опубликовал видео допроса челябинца, из-за которого педагога увезли на скорой

19 сентября 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Задержанный, по данным СК, угрожал педагогу Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет опубликовал видео с допросом отца в Челябинске, который обматерил учительницу в школе № 71 и угрожал ей расправой из-за запрета разговаривать его детям в классе на цыганском языке и пользоваться сотовыми телефонами. Видео появилось в официальном telegram-канале СУ СК России по Челябинской области. «Мужчина, находясь в школе Металлургического района Челябинска, угрожал применить насилие в отношении учителя. Он также оскорблял педагога», — говорится в заявлении ведомства. Ранее полицейские установили личность мужчины и доставили его в отдел. Им оказался 37-летний уроженец Ульяновской области, в настоящее время проживающий в Челябинске. Конфликт начался, когда дети во время урока говорили на цыганском языке. Педагог сделала им замечание, попросив перейти с родного на русский язык. Также женщина отобрала у учеников телефоны, поскольку пользоваться ими во время урока нельзя. Отец учеников пришел разобраться с учительницей. В итоге у женщины началась истерика. Ее увезли на скорой. У медиков возникло подозрение, что в результате стресса у педагога случился инсульт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет опубликовал видео с допросом отца в Челябинске, который обматерил учительницу в школе № 71 и угрожал ей расправой из-за запрета разговаривать его детям в классе на цыганском языке и пользоваться сотовыми телефонами. Видео появилось в официальном telegram-канале СУ СК России по Челябинской области. «Мужчина, находясь в школе Металлургического района Челябинска, угрожал применить насилие в отношении учителя. Он также оскорблял педагога», — говорится в заявлении ведомства. Ранее полицейские установили личность мужчины и доставили его в отдел. Им оказался 37-летний уроженец Ульяновской области, в настоящее время проживающий в Челябинске. Конфликт начался, когда дети во время урока говорили на цыганском языке. Педагог сделала им замечание, попросив перейти с родного на русский язык. Также женщина отобрала у учеников телефоны, поскольку пользоваться ими во время урока нельзя. Отец учеников пришел разобраться с учительницей. В итоге у женщины началась истерика. Ее увезли на скорой. У медиков возникло подозрение, что в результате стресса у педагога случился инсульт.