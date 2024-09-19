СК опубликовал видео допроса челябинца, из-за которого педагога увезли на скорой

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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, руки за спиной, следователь, ск рф
Задержанный, по данным СК, угрожал педагогу Фото:

Следственный комитет опубликовал видео с допросом отца в Челябинске, который обматерил учительницу в школе № 71 и угрожал ей расправой из-за запрета разговаривать его детям в классе на цыганском языке и пользоваться сотовыми телефонами. Видео появилось в официальном telegram-канале СУ СК России по Челябинской области.

«Мужчина, находясь в школе Металлургического района Челябинска, угрожал применить насилие в отношении учителя. Он также оскорблял педагога», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее полицейские установили личность мужчины и доставили его в отдел. Им оказался 37-летний уроженец Ульяновской области, в настоящее время проживающий в Челябинске.

Конфликт начался, когда дети во время урока говорили на цыганском языке. Педагог сделала им замечание, попросив перейти с родного на русский язык. Также женщина отобрала у учеников телефоны, поскольку пользоваться ими во время урока нельзя.

Отец учеников пришел разобраться с учительницей. В итоге у женщины началась истерика. Ее увезли на скорой. У медиков возникло подозрение, что в результате стресса у педагога случился инсульт.

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Следственный комитет опубликовал видео с допросом отца в Челябинске, который обматерил учительницу в школе № 71 и угрожал ей расправой из-за запрета разговаривать его детям в классе на цыганском языке и пользоваться сотовыми телефонами. Видео появилось в официальном telegram-канале СУ СК России по Челябинской области. «Мужчина, находясь в школе Металлургического района Челябинска, угрожал применить насилие в отношении учителя. Он также оскорблял педагога», — говорится в заявлении ведомства. Ранее полицейские установили личность мужчины и доставили его в отдел. Им оказался 37-летний уроженец Ульяновской области, в настоящее время проживающий в Челябинске. Конфликт начался, когда дети во время урока говорили на цыганском языке. Педагог сделала им замечание, попросив перейти с родного на русский язык. Также женщина отобрала у учеников телефоны, поскольку пользоваться ими во время урока нельзя. Отец учеников пришел разобраться с учительницей. В итоге у женщины началась истерика. Ее увезли на скорой. У медиков возникло подозрение, что в результате стресса у педагога случился инсульт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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