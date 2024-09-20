Директор колледжа в Приморье незаконно выдавал дипломы мигрантам

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В Приморье директор колледжа и сотрудники выдавали мигрантам дипломы, чтобы те оставались в России Фото:

Директор колледжа в Приморском крае и два его сотрудника зачисляли мигрантов в колледж, но те не проходили обучение и не сдавали экзамены, а получали дипломы без фактического обучения. Это давало им возможность оставаться в стране. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

«В СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении руководителя Регионального технического колледжа и двух его сотрудников из-за превышения должностных полномочий», — цитирует 360.ru ведомство Приморья. Следователи установили, что с сентября 2021 года по ноябрь 2023 года фигуранты помогали мигрантам зачислиться в колледж, и те получали дипломы, якобы пройдя обучение, что позволяло им остаться в России.

Ранее сообщалось, что нелегальным мигрантам в России будет запрещено вступать в брак, управлять автомобилем, пользоваться порталом госуслуг и банками, а также регистрировать собственность. Данная мера будет реализована путем создания реестра нелегальных мигрантов, после внесения в который они будут лишены перечисленных возможностей.

Правительство РФ до конца года подготовит необходимые документы для создания реестра контролируемых лиц и реализации режима высылки нелегальных мигрантов. Власти также ввели единый информационный ресурс миграционного учета для повышения эффективности контроля за мигрантами.

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Директор колледжа в Приморском крае и два его сотрудника зачисляли мигрантов в колледж, но те не проходили обучение и не сдавали экзамены, а получали дипломы без фактического обучения. Это давало им возможность оставаться в стране. Об этом сообщили в пресс-службе региона. «В СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении руководителя Регионального технического колледжа и двух его сотрудников из-за превышения должностных полномочий», — цитирует 360.ru ведомство Приморья. Следователи установили, что с сентября 2021 года по ноябрь 2023 года фигуранты помогали мигрантам зачислиться в колледж, и те получали дипломы, якобы пройдя обучение, что позволяло им остаться в России. Ранее сообщалось, что нелегальным мигрантам в России будет запрещено вступать в брак, управлять автомобилем, пользоваться порталом госуслуг и банками, а также регистрировать собственность. Данная мера будет реализована путем создания реестра нелегальных мигрантов, после внесения в который они будут лишены перечисленных возможностей. Правительство РФ до конца года подготовит необходимые документы для создания реестра контролируемых лиц и реализации режима высылки нелегальных мигрантов. Власти также ввели единый информационный ресурс миграционного учета для повышения эффективности контроля за мигрантами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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