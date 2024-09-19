Некоторых мигрантов в РФ лишат возможности жениться и пользоваться банками

Иностранным гражданам, находящимся в России нелегально, запретят вступать в брак, управлять автомобилем и пользоваться порталом госуслуг. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
«В настоящее время в России создается реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы», — передает слова замминистра издание «КоммерсантЪ».
Одной из приоритетных задач в рамках реализации этого проекта Роговой считает «межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги». Ранее Правительство России установило сроки для высылки незаконно находящихся в стране иностранцев. Власти сообщили, что необходимые нормативные акты будут подготовлены до конца 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.