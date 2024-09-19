Некоторых мигрантов в РФ лишат возможности жениться и пользоваться банками

Нелегальные мигранты не смогут жениться, пользоваться банками и управлять авто
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Нелегальным мигрантам в России запретят жениться и пользоваться порталом госуслуг Фото:

Иностранным гражданам, находящимся в России нелегально, запретят вступать в брак, управлять автомобилем и пользоваться порталом госуслуг. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

«В настоящее время в России создается реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы», — передает слова замминистра издание «КоммерсантЪ».

Одной из приоритетных задач в рамках реализации этого проекта Роговой считает «межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги». Ранее Правительство России установило сроки для высылки незаконно находящихся в стране иностранцев. Власти сообщили, что необходимые нормативные акты будут подготовлены до конца 2024 года.

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Иностранным гражданам, находящимся в России нелегально, запретят вступать в брак, управлять автомобилем и пользоваться порталом госуслуг. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. «В настоящее время в России создается реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы», — передает слова замминистра издание «КоммерсантЪ». Одной из приоритетных задач в рамках реализации этого проекта Роговой считает «межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги». Ранее Правительство России установило сроки для высылки незаконно находящихся в стране иностранцев. Власти сообщили, что необходимые нормативные акты будут подготовлены до конца 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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