В Тюмени назвали сроки окончания водных прогулок по Туре

До конца сентября жители еще могут успеть прокатиться на теплоходе по Туре
В Тюмени экскурсионные прогулки по Туре планируют завершить к октябрю. Об этом URA.RU сообщили в местной судоходной компании. Там отметили, что теплоходы перестанут ходить по реке с наступлением холодной погоды.
«Пока будет позволять погода, мы будем работать. Рассчитываем, что до конца сентября. Если будет холодно и дождливо, то речные прогулки мы завершим», — сообщили URA.RU в «Тюменской судоходной компании».
Там же добавили, что в Тобольске речные прогулки прекратятся с 22 сентября из-за погоды. 21 сентября пройдут последние экскурсии.
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