19 сентября 2024

В Тюмени назвали сроки окончания водных прогулок по Туре

В Тюмени водные прогулки по Туре перестанут курсировать к октябрю
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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До конца сентября жители еще могут успеть прокатиться на теплоходе по Туре
До конца сентября жители еще могут успеть прокатиться на теплоходе по Туре Фото:

В Тюмени экскурсионные прогулки по Туре планируют завершить к октябрю. Об этом URA.RU сообщили в местной судоходной компании. Там отметили, что теплоходы перестанут ходить по реке с наступлением холодной погоды.

«Пока будет позволять погода, мы будем работать. Рассчитываем, что до конца сентября. Если будет холодно и дождливо, то речные прогулки мы завершим», — сообщили URA.RU в «Тюменской судоходной компании».

Там же добавили, что в Тобольске речные прогулки прекратятся с 22 сентября из-за погоды. 21 сентября пройдут последние экскурсии. 

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В Тюмени экскурсионные прогулки по Туре планируют завершить к октябрю. Об этом URA.RU сообщили в местной судоходной компании. Там отметили, что теплоходы перестанут ходить по реке с наступлением холодной погоды. «Пока будет позволять погода, мы будем работать. Рассчитываем, что до конца сентября. Если будет холодно и дождливо, то речные прогулки мы завершим», — сообщили URA.RU в «Тюменской судоходной компании». Там же добавили, что в Тобольске речные прогулки прекратятся с 22 сентября из-за погоды. 21 сентября пройдут последние экскурсии. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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