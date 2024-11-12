В Тюменской области перекроют участок федеральной трассы в ХМАО

Участок трассы, ведущей из Тюмени в ХМАО, 13 ноября перекроют на шесть часов. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции региона.
«13 ноября с 01:00 до 07:00 будет закрыто движение по автомобильной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск на участке с 244-го по 253-ий километры. Объезд по улицам Тобольска: проспект Дзираева, проспект Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт», — сообщили в ГИБДД.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени для уборки снега будут точечно перекрывать дороги по ночам. Открываться участки будут в 07:30.
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