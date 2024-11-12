12 ноября 2024

Борис Джонсон: Трамп вынудит Британию отправить войска на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Джонсон предположил, что Британии придется экстренно реагировать после победы ВС РФ на Украине
Джонсон предположил, что Британии придется экстренно реагировать после победы ВС РФ на Украине Фото:

Британские войска, возможно, придется разместить на Украине, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева, предупредил бывший премьер-министр Королевства Борис Джонсон. Он также заявил, что когда Россия одержит верх в конфликте, Великобритании придется развернуть войска для защиты Европы.

«Если Украина падет, то мы столкнемся с еще большей угрозой на наших границах... Потому что в противном случае наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана возрождающейся Россией, угрожающей разным частям Европы, и нам тогда придется платить отправкой британских войск для помощи в защите Украины», — передали слова Джонсона журналисты издания Independent. Премьер озвучил свое мнение, упомянув опасения относительно возможного сокращения помощи США после прихода к власти Трампа.

Ранее Джонсон выдвинул предложения по урегулированию конфликта на Украине, в том числе отказ от требований возвращения границ 1991 года и предоставление прав русскоязычному населению. Он утверждает, что Дональд Трамп имеет потенциал завершить конфликт на Украине на условиях, выгодных как для самой Украины, так и для Запада.

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Британские войска, возможно, придется разместить на Украине, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева, предупредил бывший премьер-министр Королевства Борис Джонсон. Он также заявил, что когда Россия одержит верх в конфликте, Великобритании придется развернуть войска для защиты Европы. «Если Украина падет, то мы столкнемся с еще большей угрозой на наших границах... Потому что в противном случае наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана возрождающейся Россией, угрожающей разным частям Европы, и нам тогда придется платить отправкой британских войск для помощи в защите Украины», — передали слова Джонсона журналисты издания Independent. Премьер озвучил свое мнение, упомянув опасения относительно возможного сокращения помощи США после прихода к власти Трампа. Ранее Джонсон выдвинул предложения по урегулированию конфликта на Украине, в том числе отказ от требований возвращения границ 1991 года и предоставление прав русскоязычному населению. Он утверждает, что Дональд Трамп имеет потенциал завершить конфликт на Украине на условиях, выгодных как для самой Украины, так и для Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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