Борис Джонсон: Трамп вынудит Британию отправить войска на Украину

Британские войска, возможно, придется разместить на Украине, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева, предупредил бывший премьер-министр Королевства Борис Джонсон. Он также заявил, что когда Россия одержит верх в конфликте, Великобритании придется развернуть войска для защиты Европы.
«Если Украина падет, то мы столкнемся с еще большей угрозой на наших границах... Потому что в противном случае наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана возрождающейся Россией, угрожающей разным частям Европы, и нам тогда придется платить отправкой британских войск для помощи в защите Украины», — передали слова Джонсона журналисты издания Independent. Премьер озвучил свое мнение, упомянув опасения относительно возможного сокращения помощи США после прихода к власти Трампа.
Ранее Джонсон выдвинул предложения по урегулированию конфликта на Украине, в том числе отказ от требований возвращения границ 1991 года и предоставление прав русскоязычному населению. Он утверждает, что Дональд Трамп имеет потенциал завершить конфликт на Украине на условиях, выгодных как для самой Украины, так и для Запада.
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