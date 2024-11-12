Из-за мигранта курганский суд назначил штраф тюменской фирме

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Незаконного мигранта нашли у тюменской фирмы
Незаконного мигранта нашли у тюменской фирмы Фото:

Компания ООО «АнгарСтройПроект72» из Тюмени была признана виновной в нарушении законодательства РФ о трудовой деятельности иностранных граждан. Фирма незаконно привлекла к работе гражданина Таджикистана в селе Кодское Курганской области. Коммерсантам выписали штраф, информирует пресс-служба районного суда.

«По результатам рассмотрения дела ООО „АнгарСтройПроект72“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (за привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента)», — сообщает судебная организация. Тюменской компании назначено наказание в виде в виде административного штрафа в размере 125 000 рублей.

Компания привлекла к работам в селе Кодское Шатровского округа мигранта для работы на зерноскладе. Иностранец работал на укладке бетонного фундамента. Нарушения были обнаружены в ходе проверки. 

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Компания ООО «АнгарСтройПроект72» из Тюмени была признана виновной в нарушении законодательства РФ о трудовой деятельности иностранных граждан. Фирма незаконно привлекла к работе гражданина Таджикистана в селе Кодское Курганской области. Коммерсантам выписали штраф, информирует пресс-служба районного суда. «По результатам рассмотрения дела ООО „АнгарСтройПроект72“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (за привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента)», — сообщает судебная организация. Тюменской компании назначено наказание в виде в виде административного штрафа в размере 125 000 рублей. Компания привлекла к работам в селе Кодское Шатровского округа мигранта для работы на зерноскладе. Иностранец работал на укладке бетонного фундамента. Нарушения были обнаружены в ходе проверки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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