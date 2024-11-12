Эксперт рассказал, почему США не смогли обойтись без российского шоколада

Профессор Тепикин: российский шоколад популярен в США и не уступает европейскому
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский шоколад пользуется спросом в США
Российский шоколад пользуется спросом в США Фото:

Несмотря на напряженные политические связи между РФ и США, российский шоколад продолжает пользоваться спросом на американском рынке благодаря своему высокому качеству. Об этом сообщил профессор, член Ассоциации европейских исследований при РАН Виталий Тепикин.

«Наша страна обычно экспортирует шоколад в Белоруссию, Казахстан, ОАЭ, Монголию, <...> но и США давно значатся среди наших покупателей <...>. При этом Россия в представлении рядовых американцев остаётся страной „центра внимания“, нашу продукцию буквально сметают. <...> Мы умеем делать отличный шоколад по широкому спектру рецептур, ничем не уступающий европейскому...», — передают «Аргументы и факты» слова Тепикина.

По данным американской статслужбы , в период с января по сентябрь текущего года объем закупок российского шоколада в США составил 1,7 миллиона долларов. Это в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Тепикин отметил, что эти объемы кажутся незначительными, однако важна наблюдаемая тенденция роста. Это особенно значимо, учитывая, что политические отношения между Россией и США остаются напряженными и экономические санкции продолжают действовать, заключил эксперт. 

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Несмотря на напряженные политические связи между РФ и США, российский шоколад продолжает пользоваться спросом на американском рынке благодаря своему высокому качеству. Об этом сообщил профессор, член Ассоциации европейских исследований при РАН Виталий Тепикин. «Наша страна обычно экспортирует шоколад в Белоруссию, Казахстан, ОАЭ, Монголию, <...> но и США давно значатся среди наших покупателей <...>. При этом Россия в представлении рядовых американцев остаётся страной „центра внимания“, нашу продукцию буквально сметают. <...> Мы умеем делать отличный шоколад по широкому спектру рецептур, ничем не уступающий европейскому...», — передают «Аргументы и факты» слова Тепикина. По данным американской статслужбы , в период с января по сентябрь текущего года объем закупок российского шоколада в США составил 1,7 миллиона долларов. Это в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Тепикин отметил, что эти объемы кажутся незначительными, однако важна наблюдаемая тенденция роста. Это особенно значимо, учитывая, что политические отношения между Россией и США остаются напряженными и экономические санкции продолжают действовать, заключил эксперт. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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