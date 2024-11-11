Кран на стройке в Тюмени рухнул утром 12 ноября
В Тюмени проводится проверка по факту падения автокрана на стройке ЖК «Корней». Об этом сообщает следственное управление СК РФ региона.
«В Тюмени по факту падения крана с машинистом на строительном объекте организована проверка, по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В настоящее время пострадавшему рабочему оказывается медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как ранее писало URA.RU, автокран рухнул на стройке жилого комплекса «Корней». Пострадал машинист техники.
Место падения крана осматривают следователи
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