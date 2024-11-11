11 ноября 2024

В Тюмени следователи проводят проверку из-за падения крана на стройке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кран на стройке в Тюмени рухнул утром 12 ноября
Кран на стройке в Тюмени рухнул утром 12 ноября Фото:

В Тюмени проводится проверка по факту падения автокрана на стройке ЖК «Корней». Об этом сообщает следственное управление СК РФ региона.

«В Тюмени по факту падения крана с машинистом на строительном объекте организована проверка, по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В настоящее время пострадавшему рабочему оказывается медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как ранее писало URA.RU, автокран рухнул на стройке жилого комплекса «Корней». Пострадал машинист техники.

Место падения крана осматривают следователи
Место падения крана осматривают следователи
Фото:

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В Тюмени проводится проверка по факту падения автокрана на стройке ЖК «Корней». Об этом сообщает следственное управление СК РФ региона. «В Тюмени по факту падения крана с машинистом на строительном объекте организована проверка, по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В настоящее время пострадавшему рабочему оказывается медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе ведомства. Как ранее писало URA.RU, автокран рухнул на стройке жилого комплекса «Корней». Пострадал машинист техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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