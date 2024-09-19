Онкологи ХМАО спасли жителя Киргизии со сложной формой опухоли головного мозга

В онкологическом центре Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска врачи спасли гражданина Киргизии, который специально приехал в регион на операцию. У него была диагностирована сложная нейрососудистая патология и для ее лечения хирурги использовали гамма-нож — радиохирургическую установку для удаления опухолей без разрезов.
«У молодого пациента сложная нейрососудистая патология в головном мозге. Образование в виде артериовенозной мальформации находится в глубинных структурах мозга. Ее невозможно прооперировать, так как находится она в зонах физиологически недозволенных и анатомически недоступных для хирургического лечения», — сообщает пресс-служба медорганизации.
Операция длилась три часа, все это время пациент находился в сознании. Он уже выписан и будет долечиваться амбулаторно, специалисты из Ханты-Мансийска проконтролируют состояние мужчины через телемедицинский центр.
Ранее хирурги ХМАО спасли новорожденную с редким пороком сердца. У девочки диагностирована транспозиция магистральных артерий.
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