19 сентября 2024

Онкологи ХМАО спасли жителя Киргизии со сложной формой опухоли головного мозга

Хирурги ХМАО с помощью гамма-ножа удалили сложную опухоль пациенту из Киргизии
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты ОКБ Ханты-Мансийска провели сложную операцию с помощью гамма-ножа
Специалисты ОКБ Ханты-Мансийска провели сложную операцию с помощью гамма-ножа Фото:

В онкологическом центре Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска врачи спасли гражданина Киргизии, который специально приехал в регион на операцию. У него была диагностирована сложная нейрососудистая патология и для ее лечения хирурги использовали гамма-нож — радиохирургическую установку для удаления опухолей без разрезов.

«У молодого пациента сложная нейрососудистая патология в головном мозге. Образование в виде артериовенозной мальформации находится в глубинных структурах мозга. Ее невозможно прооперировать, так как находится она в зонах физиологически недозволенных и анатомически недоступных для хирургического лечения», — сообщает пресс-служба медорганизации.

Операция длилась три часа, все это время пациент находился в сознании. Он уже выписан и будет долечиваться амбулаторно, специалисты из Ханты-Мансийска проконтролируют состояние мужчины через телемедицинский центр.

Ранее хирурги ХМАО спасли новорожденную с редким пороком сердца. У девочки диагностирована транспозиция магистральных артерий.

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В онкологическом центре Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска врачи спасли гражданина Киргизии, который специально приехал в регион на операцию. У него была диагностирована сложная нейрососудистая патология и для ее лечения хирурги использовали гамма-нож — радиохирургическую установку для удаления опухолей без разрезов. «У молодого пациента сложная нейрососудистая патология в головном мозге. Образование в виде артериовенозной мальформации находится в глубинных структурах мозга. Ее невозможно прооперировать, так как находится она в зонах физиологически недозволенных и анатомически недоступных для хирургического лечения», — сообщает пресс-служба медорганизации. Операция длилась три часа, все это время пациент находился в сознании. Он уже выписан и будет долечиваться амбулаторно, специалисты из Ханты-Мансийска проконтролируют состояние мужчины через телемедицинский центр. Ранее хирурги ХМАО спасли новорожденную с редким пороком сердца. У девочки диагностирована транспозиция магистральных артерий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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