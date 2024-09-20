Свердловчанка выпрыгнула с балкона, спасаясь от пожара. Видео

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Из горящего дома эвакуировались 14 человек (архивное фото) Фото:

В поселке Курьи (Сухой лог, Свердловская область) женщина выпрыгнула с горящего балкона квартиры на третьем этаже. Об этом рассказал очевидец.

«Загорелась квартира на третьем этаже в доме на улице Путилова. Пострадавшую с травмами увезли в больницу», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. До прибытия спасателей из дома эвакуировались 14 человек.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В поселке Курьи (Сухой лог, Свердловская область) женщина выпрыгнула с горящего балкона квартиры на третьем этаже. Об этом рассказал очевидец. «Загорелась квартира на третьем этаже в доме на улице Путилова. Пострадавшую с травмами увезли в больницу», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. До прибытия спасателей из дома эвакуировались 14 человек. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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