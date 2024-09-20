Из горящего дома эвакуировались 14 человек (архивное фото)
В поселке Курьи (Сухой лог, Свердловская область) женщина выпрыгнула с горящего балкона квартиры на третьем этаже. Об этом рассказал очевидец.
«Загорелась квартира на третьем этаже в доме на улице Путилова. Пострадавшую с травмами увезли в больницу», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. До прибытия спасателей из дома эвакуировались 14 человек.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!