20 сентября 2024

На Западе забили тревогу из-за российской «Царь-бомбы»

Журналист Боуз предупредил об угрозе использования легендарного ядерного оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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В середине прошлого столетия Советский Союз испытал самую мощную в мире бомбу
В середине прошлого столетия Советский Союз испытал самую мощную в мире бомбу Фото:

Ирландский журналист Чей Боуз выразил серьезную озабоченность из-за наличия у России передового ядерного арсенала. По его словам, это вызывает тревогу, несмотря на маловероятность эскалации конфликта с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

«Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», — написал Чей Боуз. Боуз напомнил, что в середине XX века Советский Союз провел испытания «Царь-бомбы», самого мощного термоядерного устройства в истории. По его словам, современная Россия обладает самым большим и современным ядерным арсеналом на планете.

Ранее газета La Vanguardia назвала «Царь-бомбу» бесполезной. Корреспонденты считают, что орудие невозможно было транспортировать на большие расстояния. При этом американцы назвали бомбу выдающимся технологическим достижением. Так в США отреагировали на рассекреченный в России документальный фильм об испытаниях в СССР.

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Ирландский журналист Чей Боуз выразил серьезную озабоченность из-за наличия у России передового ядерного арсенала. По его словам, это вызывает тревогу, несмотря на маловероятность эскалации конфликта с Россией. Об этом он написал в социальной сети X. «Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», — написал Чей Боуз. Боуз напомнил, что в середине XX века Советский Союз провел испытания «Царь-бомбы», самого мощного термоядерного устройства в истории. По его словам, современная Россия обладает самым большим и современным ядерным арсеналом на планете. Ранее газета La Vanguardia назвала «Царь-бомбу» бесполезной. Корреспонденты считают, что орудие невозможно было транспортировать на большие расстояния. При этом американцы назвали бомбу выдающимся технологическим достижением. Так в США отреагировали на рассекреченный в России документальный фильм об испытаниях в СССР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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