На Западе забили тревогу из-за российской «Царь-бомбы»

Ирландский журналист Чей Боуз выразил серьезную озабоченность из-за наличия у России передового ядерного арсенала. По его словам, это вызывает тревогу, несмотря на маловероятность эскалации конфликта с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.
«Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», — написал Чей Боуз. Боуз напомнил, что в середине XX века Советский Союз провел испытания «Царь-бомбы», самого мощного термоядерного устройства в истории. По его словам, современная Россия обладает самым большим и современным ядерным арсеналом на планете.
Ранее газета La Vanguardia назвала «Царь-бомбу» бесполезной. Корреспонденты считают, что орудие невозможно было транспортировать на большие расстояния. При этом американцы назвали бомбу выдающимся технологическим достижением. Так в США отреагировали на рассекреченный в России документальный фильм об испытаниях в СССР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.