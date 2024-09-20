Власти Перми планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте

21 сентября 2024 в 00:46 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда увеличится до 40 рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться до 40 рублей с апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Дептранс представил изменения подхода к формированию тарифов, который складывается исходя из удорожания топлива и комплектующих, запроса пассажиров на повышение качества услуг и необходимости увеличения зарплаты водителей из-за дефицита кадров в отрасли. Расчетная стоимость разовой поездки с апреля 2025 года составит 40 рублей. Сохранится возможность экономии при использовании проездных», — сообщили на сайте администрации. Сообщалось, что пермские власти рассчитают стоимость проезда в транспорте до октября. Начальник городского дептранса Анатолий Путин рассказывал, что будут рассмотрены вопросы, связанные с проездными для школьников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться до 40 рублей с апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Дептранс представил изменения подхода к формированию тарифов, который складывается исходя из удорожания топлива и комплектующих, запроса пассажиров на повышение качества услуг и необходимости увеличения зарплаты водителей из-за дефицита кадров в отрасли. Расчетная стоимость разовой поездки с апреля 2025 года составит 40 рублей. Сохранится возможность экономии при использовании проездных», — сообщили на сайте администрации. Сообщалось, что пермские власти рассчитают стоимость проезда в транспорте до октября. Начальник городского дептранса Анатолий Путин рассказывал, что будут рассмотрены вопросы, связанные с проездными для школьников.