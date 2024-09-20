20 сентября 2024

Власти Перми планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "форум-выставка-конференция-ЗАСЕДАНИЕ". Пермь, автобус, общественный транспорт
Стоимость проезда увеличится до 40 рублей Фото:

В Перми стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться до 40 рублей с апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Дептранс представил изменения подхода к формированию тарифов, который складывается исходя из удорожания топлива и комплектующих, запроса пассажиров на повышение качества услуг и необходимости увеличения зарплаты водителей из-за дефицита кадров в отрасли. Расчетная стоимость разовой поездки с апреля 2025 года составит 40 рублей. Сохранится возможность экономии при использовании проездных», — сообщили на сайте администрации.

Сообщалось, что пермские власти рассчитают стоимость проезда в транспорте до октября. Начальник городского дептранса Анатолий Путин рассказывал, что будут рассмотрены вопросы, связанные с проездными для школьников.

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В Перми стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться до 40 рублей с апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Дептранс представил изменения подхода к формированию тарифов, который складывается исходя из удорожания топлива и комплектующих, запроса пассажиров на повышение качества услуг и необходимости увеличения зарплаты водителей из-за дефицита кадров в отрасли. Расчетная стоимость разовой поездки с апреля 2025 года составит 40 рублей. Сохранится возможность экономии при использовании проездных», — сообщили на сайте администрации. Сообщалось, что пермские власти рассчитают стоимость проезда в транспорте до октября. Начальник городского дептранса Анатолий Путин рассказывал, что будут рассмотрены вопросы, связанные с проездными для школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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