В Британии пожаловались на невозможность купить российское ядерное топливо

22 сентября 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Выросли цены на ядерное топливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Британии оказались недовольны тем, что стало невозможно приобрести российское ядерное топливо после того, как США поставили запрет на его покупку некоторым западным предприятиям. Об этом сообщает Financial Times. «Россия контролирует 22% мировых мощностей по конверсии урана и 44% мощностей по обогащению. Эти услуги недоступны для некоторых западных коммунальных предприятий после запрета США на российский уран, хотя до конца 2027 года разрешены исключения», — передают Financial Times . Ранее сообщалось, что более высокие цены на ядерное топливо скажутся на прибыльности западных энергетических компаний. Компании по производству ядерного топлива, а именно французская Orano и британо-голландско-немецкая Urenco, взяли на себя обязательство нарастить мощности по обогащению. При этом до сих пор никто не взял на себя обязательство строить новые заводы по конверсии урана на Западе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Британии оказались недовольны тем, что стало невозможно приобрести российское ядерное топливо после того, как США поставили запрет на его покупку некоторым западным предприятиям. Об этом сообщает Financial Times. «Россия контролирует 22% мировых мощностей по конверсии урана и 44% мощностей по обогащению. Эти услуги недоступны для некоторых западных коммунальных предприятий после запрета США на российский уран, хотя до конца 2027 года разрешены исключения», — передают Financial Times. Ранее сообщалось, что более высокие цены на ядерное топливо скажутся на прибыльности западных энергетических компаний. Компании по производству ядерного топлива, а именно французская Orano и британо-голландско-немецкая Urenco, взяли на себя обязательство нарастить мощности по обогащению. При этом до сих пор никто не взял на себя обязательство строить новые заводы по конверсии урана на Западе.