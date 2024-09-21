Зарплаты работников театра в Челябинске выросли до 71 тысячи рублей

Средние зарплаты сотрудников театра в Челябинске выросли на 33% по итогам лета 2024 года и составили 71 287 рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
«В Челябинске средние предлагаемые зарплаты театральных сотрудников выросли на 33% и составили 71 287 рублей при полной занятости. Прошлым летом работодатели предлагали театралам в среднем 53 460 рублей в месяц», — приводит данные «Авито Работа».
Спрос на актерские позиции в России вырос более чем в два раза (+114%) по сравнению с прошлым годом, отмечают эксперты. Также более востребованными стали хореографы (77%) и фотографы (53%), которых театры часто привлекают для постановок, создания афиш и другого.
Начинающие хореографы могут рассчитывать на зарплату от 36 963 рублей в месяц, фотографы — от 59 289 рублей. Несмотря на указание полной занятости в вакансиях, многие профессии в театральной сфере часто предполагают проектную или частичную занятость, отмечают в пресс-службе сервиса.
Водителям ранее пообещали 200 000 рублей за работу на маршруте Курган — Тюмень — Челябинск. В описании вакансии указано, что работать предстоит на КамАЗе 5490 с полуприцепом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!