21 сентября 2024

Зарплаты работников театра в Челябинске выросли до 71 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты в театральной сфере за год выросли на 33%
Зарплаты в театральной сфере за год выросли на 33% Фото:

Средние зарплаты сотрудников театра в Челябинске выросли на 33% по итогам лета 2024 года и составили 71 287 рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«В Челябинске средние предлагаемые зарплаты театральных сотрудников выросли на 33% и составили 71 287 рублей при полной занятости. Прошлым летом работодатели предлагали театралам в среднем 53 460 рублей в месяц», — приводит данные «Авито Работа».

Спрос на актерские позиции в России вырос более чем в два раза (+114%) по сравнению с прошлым годом, отмечают эксперты. Также более востребованными стали хореографы (77%) и фотографы (53%), которых театры часто привлекают для постановок, создания афиш и другого.

Начинающие хореографы могут рассчитывать на зарплату от 36 963 рублей в месяц, фотографы — от 59 289 рублей. Несмотря на указание полной занятости в вакансиях, многие профессии в театральной сфере часто предполагают проектную или частичную занятость, отмечают в пресс-службе сервиса.

Водителям ранее пообещали 200 000 рублей за работу на маршруте Курган — Тюмень — Челябинск. В описании вакансии указано, что работать предстоит на КамАЗе 5490 с полуприцепом.

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Средние зарплаты сотрудников театра в Челябинске выросли на 33% по итогам лета 2024 года и составили 71 287 рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «В Челябинске средние предлагаемые зарплаты театральных сотрудников выросли на 33% и составили 71 287 рублей при полной занятости. Прошлым летом работодатели предлагали театралам в среднем 53 460 рублей в месяц», — приводит данные «Авито Работа». Спрос на актерские позиции в России вырос более чем в два раза (+114%) по сравнению с прошлым годом, отмечают эксперты. Также более востребованными стали хореографы (77%) и фотографы (53%), которых театры часто привлекают для постановок, создания афиш и другого. Начинающие хореографы могут рассчитывать на зарплату от 36 963 рублей в месяц, фотографы — от 59 289 рублей. Несмотря на указание полной занятости в вакансиях, многие профессии в театральной сфере часто предполагают проектную или частичную занятость, отмечают в пресс-службе сервиса. Водителям ранее пообещали 200 000 рублей за работу на маршруте Курган — Тюмень — Челябинск. В описании вакансии указано, что работать предстоит на КамАЗе 5490 с полуприцепом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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