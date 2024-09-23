Стало известно, у кого из клерков самые большие зарплаты в Свердловской области

В Свердловской области аналитикам предлагают зарплату в 84 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Возглавляют топ аналитики с зарплатой в 84 тысячи рублей Фото:

В Свердловской области среди всех офисных профессий самыми высокооплачиваемыми стали аналитики, маркетологи и менеджеры по продажам. Актуальными данными с URA.RU поделилась «Авито Работа».

«Аналитикам готовы платить около 84 тысяч рублей, менеджерам по продажам — 73,1 тысяч рублей, маркетологам — 71,4 тысяч рублей», — рассказала Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы». Офисные специалисты обращают внимание на описание опыта работы, требования к уровню образования и на подробное описание вакансий.

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В Свердловской области среди всех офисных профессий самыми высокооплачиваемыми стали аналитики, маркетологи и менеджеры по продажам. Актуальными данными с URA.RU поделилась «Авито Работа». «Аналитикам готовы платить около 84 тысяч рублей, менеджерам по продажам — 73,1 тысяч рублей, маркетологам — 71,4 тысяч рублей», — рассказала Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы». Офисные специалисты обращают внимание на описание опыта работы, требования к уровню образования и на подробное описание вакансий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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