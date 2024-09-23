Стало известно, у кого из клерков самые большие зарплаты в Свердловской области

Возглавляют топ аналитики с зарплатой в 84 тысячи рублей
В Свердловской области среди всех офисных профессий самыми высокооплачиваемыми стали аналитики, маркетологи и менеджеры по продажам. Актуальными данными с URA.RU поделилась «Авито Работа».
«Аналитикам готовы платить около 84 тысяч рублей, менеджерам по продажам — 73,1 тысяч рублей, маркетологам — 71,4 тысяч рублей», — рассказала Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы». Офисные специалисты обращают внимание на описание опыта работы, требования к уровню образования и на подробное описание вакансий.
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