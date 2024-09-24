Пациенты горбольницы Челябинска №8 пожаловались на тараканов в отделении пневмонии. Как URA.RU 24 сентября сообщили читатели, насекомые ползают и по тарелкам, а основная часть пациентов — дети и подростки.
«Видео было снято вчера вечером, когда все тараканы выползают. Мы сообщали руководству, но заведующая сказала, что это норма. В отделении в основном лежат дети 9 — 12 лет, а насекомые ползают везде: как по посуде в столовой, так и в палатах по кроватям», — сообщил URA.RU читатель.
На кадры, снятые пациентами, попали тараканы, передвигающиеся по коридорам и палатам отделения. Читатель URA.RU уточнил, что ситуация наблюдается в пульмонологическом отделении больницы. Агентство направило официальные запросы в ГКБ №8, минздрав региона и челябинский Роспотребнадзор. Комментарии будут опубликованы после получения.
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