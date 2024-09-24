Пациенты больницы в Челябинске пожаловались на тараканов в тарелках. Видео

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По словам пациентов, насекомые ползают по посуде в столовой
По словам пациентов, насекомые ползают по посуде в столовой Фото:

Пациенты горбольницы Челябинска №8 пожаловались на тараканов в отделении пневмонии. Как URA.RU 24 сентября сообщили читатели, насекомые ползают и по тарелкам, а основная часть пациентов — дети и подростки.

«Видео было снято вчера вечером, когда все тараканы выползают. Мы сообщали руководству, но заведующая сказала, что это норма. В отделении в основном лежат дети 9 — 12 лет, а насекомые ползают везде: как по посуде в столовой, так и в палатах по кроватям», — сообщил URA.RU читатель.

На кадры, снятые пациентами, попали тараканы, передвигающиеся по коридорам и палатам отделения. Читатель URA.RU уточнил, что ситуация наблюдается в пульмонологическом отделении больницы. Агентство направило официальные запросы в ГКБ №8, минздрав региона и челябинский Роспотребнадзор. Комментарии будут опубликованы после получения.

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Пациенты горбольницы Челябинска №8 пожаловались на тараканов в отделении пневмонии. Как URA.RU 24 сентября сообщили читатели, насекомые ползают и по тарелкам, а основная часть пациентов — дети и подростки. «Видео было снято вчера вечером, когда все тараканы выползают. Мы сообщали руководству, но заведующая сказала, что это норма. В отделении в основном лежат дети 9 — 12 лет, а насекомые ползают везде: как по посуде в столовой, так и в палатах по кроватям», — сообщил URA.RU читатель. На кадры, снятые пациентами, попали тараканы, передвигающиеся по коридорам и палатам отделения. Читатель URA.RU уточнил, что ситуация наблюдается в пульмонологическом отделении больницы. Агентство направило официальные запросы в ГКБ №8, минздрав региона и челябинский Роспотребнадзор. Комментарии будут опубликованы после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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