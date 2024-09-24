После проверок закрывается клуб для «золотой молодежи» в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга закрывается Bla Bla Bar

24 сентября 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Клуб проработал 3,5 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В центре Екатеринбурга закрывается Bla Bla Bar — одно из самых популярных тусовочных мест «золотой молодежи» города — после многочисленных проверок силовиков. Представители заведения заявили о переезде клуба на новое место. «Ответим сразу же — с пожарной безопасностью все в порядке, просто сейчас оказалось, что здание предназначено для других целей… С огромной благодарностью и теплом мы прощаемся с этим домом. И — переезжаем в новый», — следует из поста Bla Bla Bar в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Куда переедет нашумевший за последние 3,5 года клуб не уточняется. Дата открытия в новом пространстве также неизвестна, однако владельцы пообещали держать в курсе всех гостей и по возможности показывать процесс преображения. «А пока — отдохните от нас, наберитесь сил и готовьтесь к новому этапу жизни BLA», — отметили представители. Силовики устроили проверку клуба 16 августа. В тот же день заведение временно закрыли по решению суда. Судебные приставы пояснили, что причиной приостановления работы стали нарушения требований пожарной безопасности. Делом занимался прокурор Ленинского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга закрывается Bla Bla Bar — одно из самых популярных тусовочных мест «золотой молодежи» города — после многочисленных проверок силовиков. Представители заведения заявили о переезде клуба на новое место. «Ответим сразу же — с пожарной безопасностью все в порядке, просто сейчас оказалось, что здание предназначено для других целей… С огромной благодарностью и теплом мы прощаемся с этим домом. И — переезжаем в новый», — следует из поста Bla Bla Bar в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Куда переедет нашумевший за последние 3,5 года клуб не уточняется. Дата открытия в новом пространстве также неизвестна, однако владельцы пообещали держать в курсе всех гостей и по возможности показывать процесс преображения. «А пока — отдохните от нас, наберитесь сил и готовьтесь к новому этапу жизни BLA», — отметили представители. Силовики устроили проверку клуба 16 августа. В тот же день заведение временно закрыли по решению суда. Судебные приставы пояснили, что причиной приостановления работы стали нарушения требований пожарной безопасности. Делом занимался прокурор Ленинского района.