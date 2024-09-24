После проверок закрывается клуб для «золотой молодежи» в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга закрывается Bla Bla Bar
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Вечеринка Simach в Bla Bla Bar. Екатеринбург
Клуб проработал 3,5 года Фото:

В центре Екатеринбурга закрывается Bla Bla Bar — одно из самых популярных тусовочных мест «золотой молодежи» города — после многочисленных проверок силовиков. Представители заведения заявили о переезде клуба на новое место.

«Ответим сразу же — с пожарной безопасностью все в порядке, просто сейчас оказалось, что здание предназначено для других целей… С огромной благодарностью и теплом мы прощаемся с этим домом. И — переезжаем в новый», — следует из поста Bla Bla Bar в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Куда переедет нашумевший за последние 3,5 года клуб не уточняется. Дата открытия в новом пространстве также неизвестна, однако владельцы пообещали держать в курсе всех гостей и по возможности показывать процесс преображения. «А пока — отдохните от нас, наберитесь сил и готовьтесь к новому этапу жизни BLA», — отметили представители.

Силовики устроили проверку клуба 16 августа. В тот же день заведение временно закрыли по решению суда. Судебные приставы пояснили, что причиной приостановления работы стали нарушения требований пожарной безопасности. Делом занимался прокурор Ленинского района.

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В центре Екатеринбурга закрывается Bla Bla Bar — одно из самых популярных тусовочных мест «золотой молодежи» города — после многочисленных проверок силовиков. Представители заведения заявили о переезде клуба на новое место. «Ответим сразу же — с пожарной безопасностью все в порядке, просто сейчас оказалось, что здание предназначено для других целей… С огромной благодарностью и теплом мы прощаемся с этим домом. И — переезжаем в новый», — следует из поста Bla Bla Bar в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Куда переедет нашумевший за последние 3,5 года клуб не уточняется. Дата открытия в новом пространстве также неизвестна, однако владельцы пообещали держать в курсе всех гостей и по возможности показывать процесс преображения. «А пока — отдохните от нас, наберитесь сил и готовьтесь к новому этапу жизни BLA», — отметили представители. Силовики устроили проверку клуба 16 августа. В тот же день заведение временно закрыли по решению суда. Судебные приставы пояснили, что причиной приостановления работы стали нарушения требований пожарной безопасности. Делом занимался прокурор Ленинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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