После проверок закрывается клуб для «золотой молодежи» в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга закрывается Bla Bla Bar — одно из самых популярных тусовочных мест «золотой молодежи» города — после многочисленных проверок силовиков. Представители заведения заявили о переезде клуба на новое место.
«Ответим сразу же — с пожарной безопасностью все в порядке, просто сейчас оказалось, что здание предназначено для других целей… С огромной благодарностью и теплом мы прощаемся с этим домом. И — переезжаем в новый», — следует из поста Bla Bla Bar в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Куда переедет нашумевший за последние 3,5 года клуб не уточняется. Дата открытия в новом пространстве также неизвестна, однако владельцы пообещали держать в курсе всех гостей и по возможности показывать процесс преображения. «А пока — отдохните от нас, наберитесь сил и готовьтесь к новому этапу жизни BLA», — отметили представители.
Силовики устроили проверку клуба 16 августа. В тот же день заведение временно закрыли по решению суда. Судебные приставы пояснили, что причиной приостановления работы стали нарушения требований пожарной безопасности. Делом занимался прокурор Ленинского района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!