18 августа 2024

Приставы раскрыли причину закрытия Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга. Фото

Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга закрыли за нарушение пожарной безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Bla Bla Bar. Екатеринбург, bar, ночной клуб, бар, bla bla bar
Приставы приехали опечатывать клуб сразу же после поступления исполнительного листа Фото:

Судебные приставы 16 августа приостановили работу Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга за нарушение требований пожарной безопасности. Делом занимался прокурор Ленинского района, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ ФСПП Росси по Свердловской области.

«Судебные приставы Ленинского районного отделения по решению суда в качестве обеспечительной меры приостановили деятельность бара из-за нарушений требований пожарной безопасности. С исковым заявлением в Ленинский райсуд обратился прокурор Ленинского района, действующий в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к юридическому лицу», — следует из сообщения.

Отмечается, что после поступления исполнительного листа о приостановлении работы клуба приставы сразу же выехали к месту, чтобы опечатать двери заведения. «В случае неисполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также наступит административная ответственность», — отметили в ведомстве.

Правоохранители оцепили бар вечером 16 августа. На тот момент, сотрудники клуба уверяли, что заведение откроется в привычные 20:00. Однако через пару часов администрация Bla Bla Bar заявила о приостановке работы с 16 по 18 августа.

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Судебные приставы 16 августа приостановили работу Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга за нарушение требований пожарной безопасности. Делом занимался прокурор Ленинского района, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ ФСПП Росси по Свердловской области. «Судебные приставы Ленинского районного отделения по решению суда в качестве обеспечительной меры приостановили деятельность бара из-за нарушений требований пожарной безопасности. С исковым заявлением в Ленинский райсуд обратился прокурор Ленинского района, действующий в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к юридическому лицу», — следует из сообщения. Отмечается, что после поступления исполнительного листа о приостановлении работы клуба приставы сразу же выехали к месту, чтобы опечатать двери заведения. «В случае неисполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также наступит административная ответственность», — отметили в ведомстве. Правоохранители оцепили бар вечером 16 августа. На тот момент, сотрудники клуба уверяли, что заведение откроется в привычные 20:00. Однако через пару часов администрация Bla Bla Bar заявила о приостановке работы с 16 по 18 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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