Судебные приставы 16 августа приостановили работу Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга за нарушение требований пожарной безопасности. Делом занимался прокурор Ленинского района, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ ФСПП Росси по Свердловской области.
«Судебные приставы Ленинского районного отделения по решению суда в качестве обеспечительной меры приостановили деятельность бара из-за нарушений требований пожарной безопасности. С исковым заявлением в Ленинский райсуд обратился прокурор Ленинского района, действующий в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к юридическому лицу», — следует из сообщения.
Отмечается, что после поступления исполнительного листа о приостановлении работы клуба приставы сразу же выехали к месту, чтобы опечатать двери заведения. «В случае неисполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также наступит административная ответственность», — отметили в ведомстве.
Правоохранители оцепили бар вечером 16 августа. На тот момент, сотрудники клуба уверяли, что заведение откроется в привычные 20:00. Однако через пару часов администрация Bla Bla Bar заявила о приостановке работы с 16 по 18 августа.
Фото: пресс-служба ГУ ФСПП России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ ФСПП России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ ФСПП России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ ФСПП России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ ФСПП России по Свердловской области
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Судебные приставы 16 августа приостановили работу Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга за нарушение требований пожарной безопасности. Делом занимался прокурор Ленинского района, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ ФСПП Росси по Свердловской области. «Судебные приставы Ленинского районного отделения по решению суда в качестве обеспечительной меры приостановили деятельность бара из-за нарушений требований пожарной безопасности. С исковым заявлением в Ленинский райсуд обратился прокурор Ленинского района, действующий в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к юридическому лицу», — следует из сообщения. Отмечается, что после поступления исполнительного листа о приостановлении работы клуба приставы сразу же выехали к месту, чтобы опечатать двери заведения. «В случае неисполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также наступит административная ответственность», — отметили в ведомстве. Правоохранители оцепили бар вечером 16 августа. На тот момент, сотрудники клуба уверяли, что заведение откроется в привычные 20:00. Однако через пару часов администрация Bla Bla Bar заявила о приостановке работы с 16 по 18 августа.