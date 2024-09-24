В России выявлены два случая заражения новым штаммом коронавируса

В России зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса XEC. Он был обнаружен в Ростовской области и Башкортостане.
«XEC — рекомбинантный вариант, возникший в результате соединения двух субвариантов омикрона. Симптомы нового штамма аналогичны симптомам более ранних вариантов COVID-19, включая лихорадку, боль в горле и усталость», —
По информации издания, новый штамм распространяется по территориям Франции, Германии и Великобритании. Как сообщало URA.RU ранее, Роспотребнадзор предупредил о быстром развитии нового штамма коронавируса в РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.