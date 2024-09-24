24 сентября 2024

В России выявлены два случая заражения новым штаммом коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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У россиян зафиксировали новую разновидность коронавируса Фото:

В России зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса XEC. Он был обнаружен в Ростовской области и Башкортостане.

«XEC — рекомбинантный вариант, возникший в результате соединения двух субвариантов омикрона. Симптомы нового штамма аналогичны симптомам более ранних вариантов COVID-19, включая лихорадку, боль в горле и усталость», — уточнили «Ведомости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По информации издания, новый штамм распространяется по территориям Франции, Германии и Великобритании. Как сообщало URA.RU ранее, Роспотребнадзор предупредил о быстром развитии нового штамма коронавируса в РФ.

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В России зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса XEC. Он был обнаружен в Ростовской области и Башкортостане. «XEC — рекомбинантный вариант, возникший в результате соединения двух субвариантов омикрона. Симптомы нового штамма аналогичны симптомам более ранних вариантов COVID-19, включая лихорадку, боль в горле и усталость», — уточнили «Ведомости» со ссылкой на Роспотребнадзор. По информации издания, новый штамм распространяется по территориям Франции, Германии и Великобритании. Как сообщало URA.RU ранее, Роспотребнадзор предупредил о быстром развитии нового штамма коронавируса в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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