Аграрии Челябинской области направили силы на уборку картофеля с полей. Как 26 сентября сообщил губернатор региона Алексей Текслер, производители убрали две трети урожая корнеплода.
«Уборочная кампания этого года из-за погодных условий складывается для наших аграриев непросто. Но сейчас погода благоприятная, темпы серьезно нарастили. На сегодня убрали больше половины посевных площадей», — заявил Текслер в telegram-канале.
Уже собрали свыше 72 тысяч тонн картофеля, также аграрии получили больше миллиона тонн зерна. По данным главы региона, средний урожай зерновых составил 15,5 центнера с гектара, что является более высоким показателем по сравнению с 2023 годом. Также началась уборка масличных культур и заготовка кормов на зиму. Овощей собрано 6,7 тысяч тонн, пройдено треть площадей.
В области выявились лидирующие территории по темпам сбора. Среди них Агаповский, Кизильский, Кунашакский и Верхнеуральский районы.
Стоимость картофеля в сентября снизилась. Приобрести овощ можно за 18 рублей или выше.
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