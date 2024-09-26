Челябинские аграрии бросили все силы на уборку картофеля. Видео

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Аграрии прошли две трети картофельных полей
Аграрии прошли две трети картофельных полей Фото:

Аграрии Челябинской области направили силы на уборку картофеля с полей. Как 26 сентября сообщил губернатор региона Алексей Текслер, производители убрали две трети урожая корнеплода.

«Уборочная кампания этого года из-за погодных условий складывается для наших аграриев непросто. Но сейчас погода благоприятная, темпы серьезно нарастили. На сегодня убрали больше половины посевных площадей», — заявил Текслер в telegram-канале.

Уже собрали свыше 72 тысяч тонн картофеля, также аграрии получили больше миллиона тонн зерна. По данным главы региона, средний урожай зерновых составил 15,5 центнера с гектара, что является более высоким показателем по сравнению с 2023 годом. Также началась уборка масличных культур и заготовка кормов на зиму. Овощей собрано 6,7 тысяч тонн, пройдено треть площадей.

В области выявились лидирующие территории по темпам сбора. Среди них Агаповский, Кизильский, Кунашакский и Верхнеуральский районы.

Стоимость картофеля в сентября снизилась. Приобрести овощ можно за 18 рублей или выше. 

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Аграрии Челябинской области направили силы на уборку картофеля с полей. Как 26 сентября сообщил губернатор региона Алексей Текслер, производители убрали две трети урожая корнеплода. «Уборочная кампания этого года из-за погодных условий складывается для наших аграриев непросто. Но сейчас погода благоприятная, темпы серьезно нарастили. На сегодня убрали больше половины посевных площадей», — заявил Текслер в telegram-канале. Уже собрали свыше 72 тысяч тонн картофеля, также аграрии получили больше миллиона тонн зерна. По данным главы региона, средний урожай зерновых составил 15,5 центнера с гектара, что является более высоким показателем по сравнению с 2023 годом. Также началась уборка масличных культур и заготовка кормов на зиму. Овощей собрано 6,7 тысяч тонн, пройдено треть площадей. В области выявились лидирующие территории по темпам сбора. Среди них Агаповский, Кизильский, Кунашакский и Верхнеуральский районы. Стоимость картофеля в сентября снизилась. Приобрести овощ можно за 18 рублей или выше. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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