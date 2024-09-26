На Сортировке прогремела стрельба

В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу на улице Билимбаевская. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Консьержка дома № 25/3 на Билимбаевской утром 26 сентября была на своем рабочем месте и услышала хлопки, похожие на выстрелы. Испуганная женщина вызвала полицейских. Те обнаружили на месте происшествия две гильзы 45-го калибра от травматических патронов», — сообщил собеседник.
При этом, как установили сыщики, никто больше на стрельбу не жаловался и в травмпункты с огнестрельными ранениями не обращался. Чьи патроны и кто стрелял, выяснит проверка.
Обновлено в 13.11: добавлен комментарий полиции
«Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции № 10 Железнодорожного района. На место выезжали сотрудники полиции. Проводятся проверочные мероприятия по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение. С заявлением по факту противоправных действий в территориальный ОВД никто не обращался, а также в медицинские учреждения», — прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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