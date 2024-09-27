27 сентября 2024

Жители Нижневартовска почти сутки стояли в очереди в детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь на сдачу крови в Центре крови имени О. К. Гаврилова. Москва, очередь
Вартовчане простояли в очереди целую ночь, чтобы записать ребенка в детский сад Фото:

Жители так называемой «ипотечной долины» в Нижневартовске выстроились в огромную очередь у нового детского сада. Для того, чтобы записать ребенка, люди ждали у дверей всю ночь, рассказала URA.RU одна из родителей. Такое столпотворение продолжилось и днем.

«Я сижу здесь с 18:00 и буду сидеть всю ночь. Некоторые составляют и записываются в какие-то списки очереди и уходят, но я всех агитирую, что нужно находится здесь. Эти списки что? На утро придет какая-нибудь компания и скажет, что они потерялись или порвет, а тут, если ты никуда не уходил, то вот, место точно занято», — говорит женщина.

Люди идут на такие меры в связи с тем, что в этом районе очень мало детских садов. К тому же, именно этого дошкольного учреждения в базе пока нет, поэтому записаться через электронные ресурсы не представляется возможным.

Этот детский сад рассчитан на 320 мест. К 08:00 у его дверей стояло порядка 150 родителей. Днем приходили новые люди, поэтому очередь находилась там до самого закрытия.

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Жители так называемой «ипотечной долины» в Нижневартовске выстроились в огромную очередь у нового детского сада. Для того, чтобы записать ребенка, люди ждали у дверей всю ночь, рассказала URA.RU одна из родителей. Такое столпотворение продолжилось и днем. «Я сижу здесь с 18:00 и буду сидеть всю ночь. Некоторые составляют и записываются в какие-то списки очереди и уходят, но я всех агитирую, что нужно находится здесь. Эти списки что? На утро придет какая-нибудь компания и скажет, что они потерялись или порвет, а тут, если ты никуда не уходил, то вот, место точно занято», — говорит женщина. Люди идут на такие меры в связи с тем, что в этом районе очень мало детских садов. К тому же, именно этого дошкольного учреждения в базе пока нет, поэтому записаться через электронные ресурсы не представляется возможным. Этот детский сад рассчитан на 320 мест. К 08:00 у его дверей стояло порядка 150 родителей. Днем приходили новые люди, поэтому очередь находилась там до самого закрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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