В ХМАО взлетели цены на кедровые шишки из-за плохого урожая

В Ханты-Мансийском автономном округе сборщики дикоросов заявили о плохом урожае кедровой шишки в 2024 году. На фоне этого стоимость орехов выросла более чем в два раза.
«Кедровых шишек мало в этом году, тяжело собирать, поэтому ценники выросли. Мешок сейчас стоит от двух тысяч рублей. Некоторые берут по 2,3-2,4 тысячи. А раньше принимали вообще по 700-1000 рублей», — рассказал журналисту агентства житель Нижневартовска, занимающийся сбором дикоросов.
Несмотря на неурожайный год, продажа шишек остается у югорчан популярной подработкой. Большинство стараются закончить сбор до первых заморозков. «Это сезонный бизнес, сейчас он уже заканчивается, но нередко люди собирают вплоть до первого снега», — пояснил югорчанин.
Собирать по закону можно лишь те шишки, которые сами упали на землю. Орехи нельзя сбивать с деревьев или портить сами растения. За нарушение грозит штраф от одной до четырех тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали активно собирать клюкву на продажу. За день югорчанам удается выручить на ней около 10-20 тысяч рублей.
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