27 сентября 2024

В ХМАО запустили чат-бота, чтобы сообщать о водителях с признаками опьянения

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО запустили чат-бота, в котором жители смогут рассказать об участниках движения с признаками опьянения. Сообщения будут анонимными, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Создан чат-бот „ДПС ХМАО — Югра“. С его помощью граждане могут анонимно сообщать о водителях, которые допускают неадекватное поведение на дороге, управляют транспортным средством с признаками опьянения», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции Нижневартовска. 

В сообщении нужно будет указать конкретное местоположение происшествия: назвать город, район, улицу. Также необходимо отметить марку автомобиля, его регистрационный номер и направление движения нарушителя. После отправки сообщения в чат-бота о нем будут проинформированы экипажи ДПС.

В Госавтоинспекции также отметили, что данный бот будет работать только по обращениям, которые касаются вождения с признаками опьянения. Чат-бот работает в telegram.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на трассе смерти проведут массовые рейды. 21 и 22 сентября патрульные останавливали все машины, проезжающие по дороге «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск».

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В ХМАО запустили чат-бота, в котором жители смогут рассказать об участниках движения с признаками опьянения. Сообщения будут анонимными, сообщили в Госавтоинспекции региона. «Создан чат-бот „ДПС ХМАО — Югра“. С его помощью граждане могут анонимно сообщать о водителях, которые допускают неадекватное поведение на дороге, управляют транспортным средством с признаками опьянения», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции Нижневартовска.  В сообщении нужно будет указать конкретное местоположение происшествия: назвать город, район, улицу. Также необходимо отметить марку автомобиля, его регистрационный номер и направление движения нарушителя. После отправки сообщения в чат-бота о нем будут проинформированы экипажи ДПС. В Госавтоинспекции также отметили, что данный бот будет работать только по обращениям, которые касаются вождения с признаками опьянения. Чат-бот работает в telegram. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на трассе смерти проведут массовые рейды. 21 и 22 сентября патрульные останавливали все машины, проезжающие по дороге «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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