26 сентября 2024

В ХМАО закрылась ветклиника из-за конфликта пенсионерки с управляющей компанией

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО закрылась ветклиника из-за конфликта пенсионерки с управляющей компанией
В ХМАО закрылась ветклиника из-за конфликта пенсионерки с управляющей компанией Фото:

В Лянторе (ХМАО) в результате двухлетнего конфликта жительницы дома с управляющей компанией закрылась единственная на 40 тысяч жителей муниципальная ветеринарная клиника. За эти годы пенсионерка написала более 70 жалоб в разные инстанции, рассказала URA.RU директор управляющей компании «Уютный дом» Милауша Михайлова.

«С 2022 года у нас идет недопонимание с одной из жительниц дома по улице Набережной, 24. Были разногласия в вопросах содержания и ремонта имущества. Предполагаю, что с ее стороны были неоднократные попытки лишить нашу компанию лицензии. На сегодня она добилась закрытия муниципальной ветеринарной клиники, которая находилась в доме. Занимаемое помещение не было общим имуществом дома, а имело отдельный вход и находилось в собственности администрации Сургутского района. Клиника находилась там по договору аренды. В результате жители Лянтора лишились возможности лечить своих питомцев в родном городе и по приемлемым ценам», — пояснила в беседе с журналистом агентства Михайлова.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с жительницей дома Ферузой Абиновой, по жалобе которой закрылась ветклиника, но ее телефон был вне зоны доступа. На сообщения журналиста ответ также не последовал.

Как сообщили в администрации Сургутского района, помещение ветеринарной клиники никто не забирает, но и услуги по лечению животных оказываться не будут. «Помещение в этом доме привели в соответствие по представлению прокуратуры, сейчас у ветклиники там будет офис. На сегодня округом выделен земельный участок под строительство модульного ветеринарного центра в Лянторе. Сроки его возведения пока неизвестны», — прокомментировала ситуацию URA.RU в районной мэрии.

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В Лянторе (ХМАО) в результате двухлетнего конфликта жительницы дома с управляющей компанией закрылась единственная на 40 тысяч жителей муниципальная ветеринарная клиника. За эти годы пенсионерка написала более 70 жалоб в разные инстанции, рассказала URA.RU директор управляющей компании «Уютный дом» Милауша Михайлова. «С 2022 года у нас идет недопонимание с одной из жительниц дома по улице Набережной, 24. Были разногласия в вопросах содержания и ремонта имущества. Предполагаю, что с ее стороны были неоднократные попытки лишить нашу компанию лицензии. На сегодня она добилась закрытия муниципальной ветеринарной клиники, которая находилась в доме. Занимаемое помещение не было общим имуществом дома, а имело отдельный вход и находилось в собственности администрации Сургутского района. Клиника находилась там по договору аренды. В результате жители Лянтора лишились возможности лечить своих питомцев в родном городе и по приемлемым ценам», — пояснила в беседе с журналистом агентства Михайлова. Корреспондент URA.RU попытался связаться с жительницей дома Ферузой Абиновой, по жалобе которой закрылась ветклиника, но ее телефон был вне зоны доступа. На сообщения журналиста ответ также не последовал. Как сообщили в администрации Сургутского района, помещение ветеринарной клиники никто не забирает, но и услуги по лечению животных оказываться не будут. «Помещение в этом доме привели в соответствие по представлению прокуратуры, сейчас у ветклиники там будет офис. На сегодня округом выделен земельный участок под строительство модульного ветеринарного центра в Лянторе. Сроки его возведения пока неизвестны», — прокомментировала ситуацию URA.RU в районной мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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