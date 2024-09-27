27 сентября 2024

В ХМАО на детской площадке образовалась лужа глубиной 1,5 метра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганске уже неделю не могут устранить прорыв трубопровода
В Нефтеюганске уже неделю не могут устранить прорыв трубопровода Фото:

В 14-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) жители жалуются на полностью затопленную детскую площадку. По их словам, так произошло из-за прорыва трубопровода, который не могут отремонтировать уже неделю. Самая глубокая лужа составляет в длину всего около 50 сантиметров, а вот в глубину примерно 1,5 метра.

«Детская площадка в 14- микрорайоне около 2,4,5,8,9 домов. Порыв только что введённого трубопровода. Уже неделю как изливает… [У вот этой лужи] глубина 1,5 метра», — написал местный житель в telegram-канале «Это Юганск, детка».

Также он поделился кадрами с места. На них видно, что по всей площадке растеклась вода и она продолжает прибывать.

URA.RU отправило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

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В 14-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) жители жалуются на полностью затопленную детскую площадку. По их словам, так произошло из-за прорыва трубопровода, который не могут отремонтировать уже неделю. Самая глубокая лужа составляет в длину всего около 50 сантиметров, а вот в глубину примерно 1,5 метра. «Детская площадка в 14- микрорайоне около 2,4,5,8,9 домов. Порыв только что введённого трубопровода. Уже неделю как изливает… [У вот этой лужи] глубина 1,5 метра», — написал местный житель в telegram-канале «Это Юганск, детка». Также он поделился кадрами с места. На них видно, что по всей площадке растеклась вода и она продолжает прибывать. URA.RU отправило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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