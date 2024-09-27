В 14-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) жители жалуются на полностью затопленную детскую площадку. По их словам, так произошло из-за прорыва трубопровода, который не могут отремонтировать уже неделю. Самая глубокая лужа составляет в длину всего около 50 сантиметров, а вот в глубину примерно 1,5 метра.
«Детская площадка в 14- микрорайоне около 2,4,5,8,9 домов. Порыв только что введённого трубопровода. Уже неделю как изливает… [У вот этой лужи] глубина 1,5 метра», — написал местный житель в telegram-канале «Это Юганск, детка».
Также он поделился кадрами с места. На них видно, что по всей площадке растеклась вода и она продолжает прибывать.
URA.RU отправило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
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