26 сентября 2024

Интернет-мошенники за сутки обманули жителей ХМАО на рекордную сумму

Житель Нижневартовска отдал мошенникам 28 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники обманули жителя Нижневартовска на 28 миллионов рублей
Мошенники обманули жителя Нижневартовска на 28 миллионов рублей Фото:

Интернет-мошенники за сутки украли у югорчан 48 миллионов рублей, установив антирекорд. Больше всего преступникам отдал 38-летний житель Нижневартовска, который хотел заработать на инвестициях, сообщили URA.RU в пресс-службе ХМАО.

«Житель Нижневартовска перевел мошенникам 28 миллионов рублей. Хотел заработать на инвестициях. Когда понял, что попал на мошенников — обратился в полицию», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД.

С 20 июля по 25 сентября мужчина общался с анонимами, которые представлялись инвесторами и предлагали дополнительный заработок (номер телефона одного злоумышленника зарегистрирован в Мордовии, второго — в Санкт-Петербурге). Югорчанин успел оформить два кредита в банках на 1,5 млн и 800 тысяч рублей, кредитную карту на 900 тысяч и оформил ряд кредитов на супругу и родственников, общая сумма займа составила почти 22 млн рублей. Все деньги он переводил на банковские счета, которые указывали мошенники. Когда понял, что оказался жертвой аферистов — обратился в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник нефтяной компании из Сургута отдал телефонным аферистам 11 млн рублей. Полиция завела уголовное дело по факту дистанционного мошенничества.

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Интернет-мошенники за сутки украли у югорчан 48 миллионов рублей, установив антирекорд. Больше всего преступникам отдал 38-летний житель Нижневартовска, который хотел заработать на инвестициях, сообщили URA.RU в пресс-службе ХМАО. «Житель Нижневартовска перевел мошенникам 28 миллионов рублей. Хотел заработать на инвестициях. Когда понял, что попал на мошенников — обратился в полицию», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД. С 20 июля по 25 сентября мужчина общался с анонимами, которые представлялись инвесторами и предлагали дополнительный заработок (номер телефона одного злоумышленника зарегистрирован в Мордовии, второго — в Санкт-Петербурге). Югорчанин успел оформить два кредита в банках на 1,5 млн и 800 тысяч рублей, кредитную карту на 900 тысяч и оформил ряд кредитов на супругу и родственников, общая сумма займа составила почти 22 млн рублей. Все деньги он переводил на банковские счета, которые указывали мошенники. Когда понял, что оказался жертвой аферистов — обратился в правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало, что сотрудник нефтяной компании из Сургута отдал телефонным аферистам 11 млн рублей. Полиция завела уголовное дело по факту дистанционного мошенничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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