Интернет-мошенники за сутки обманули жителей ХМАО на рекордную сумму

Интернет-мошенники за сутки украли у югорчан 48 миллионов рублей, установив антирекорд. Больше всего преступникам отдал 38-летний житель Нижневартовска, который хотел заработать на инвестициях, сообщили URA.RU в пресс-службе ХМАО.
«Житель Нижневартовска перевел мошенникам 28 миллионов рублей. Хотел заработать на инвестициях. Когда понял, что попал на мошенников — обратился в полицию», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД.
С 20 июля по 25 сентября мужчина общался с анонимами, которые представлялись инвесторами и предлагали дополнительный заработок (номер телефона одного злоумышленника зарегистрирован в Мордовии, второго — в Санкт-Петербурге). Югорчанин успел оформить два кредита в банках на 1,5 млн и 800 тысяч рублей, кредитную карту на 900 тысяч и оформил ряд кредитов на супругу и родственников, общая сумма займа составила почти 22 млн рублей. Все деньги он переводил на банковские счета, которые указывали мошенники. Когда понял, что оказался жертвой аферистов — обратился в правоохранительные органы.
Ранее URA.RU писало, что сотрудник нефтяной компании из Сургута отдал телефонным аферистам 11 млн рублей. Полиция завела уголовное дело по факту дистанционного мошенничества.
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