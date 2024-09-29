29 сентября 2024

В Свердловской области разом завоют все сирены

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Проверка систем оповещения пройдет 2 октября Фото:

В Свердловской области 2 октября МЧС проверит систему оповещения, включив все сирены. Ради этого будет прерван эфир радио- и телеканалов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — следует из поста в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.

Свердловчан призвали сохранять спокойствие. Данное мероприятие поможет проверить работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.

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В Свердловской области 2 октября МЧС проверит систему оповещения, включив все сирены. Ради этого будет прерван эфир радио- и телеканалов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — следует из поста в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области. Свердловчан призвали сохранять спокойствие. Данное мероприятие поможет проверить работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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