В Свердловской области разом завоют все сирены

30 сентября 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Проверка систем оповещения пройдет 2 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области 2 октября МЧС проверит систему оповещения, включив все сирены. Ради этого будет прерван эфир радио- и телеканалов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — следует из поста в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области. Свердловчан призвали сохранять спокойствие. Данное мероприятие поможет проверить работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 2 октября МЧС проверит систему оповещения, включив все сирены. Ради этого будет прерван эфир радио- и телеканалов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — следует из поста в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области. Свердловчан призвали сохранять спокойствие. Данное мероприятие поможет проверить работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.