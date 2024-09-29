В Свердловской области разом завоют все сирены

В Свердловской области 2 октября МЧС проверит систему оповещения, включив все сирены. Ради этого будет прерван эфир радио- и телеканалов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — следует из поста в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.
Свердловчан призвали сохранять спокойствие. Данное мероприятие поможет проверить работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.
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