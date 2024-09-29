Задержанные после взрыва дома в Нижнем Тагиле газовики встретят Новый год под арестом. Фото

Газовиков, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле, арестовали до 2025 года

30 сентября 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Один из обвиняемых — Максим Гривский Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Мастера Максима Гривского и слесарей «Газэкс» Александра Алимова и Александру Ерыкину оставили под домашним арестом до 29 января 2025 года, сообщили URA.RU в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. Всех троих задержали в начале августа после обрушения дома на улице Сибирской, 81. Им вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности». «С ходатайством о продлении домашнего ареста в суд обратилось следствие. Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил просьбу следователей», — сообщили в инстанции. Примечательно, что ранее силовики настаивали, чтобы фигурантов заключили под стражу. Итоги заседаний, на которых обвиняемым продлили арест, в свердловском СКР не комментируют. Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа в результате взрыва бытового газа. Арестованные газовики — последние, кто проверял пятиэтажку. Тогда они не выявили неисправностей в работе газового оборудования, считают в СК. Свою вину отрицают все трое. В результате ЧП погибли 11 человек. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Александра Ерыкина во время суда в августе. Тогда ее, Алимова и Гривского отправили под домашний арест Фото: Илья Московец © URA.RU Александр Алимов Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мастера Максима Гривского и слесарей «Газэкс» Александра Алимова и Александру Ерыкину оставили под домашним арестом до 29 января 2025 года, сообщили URA.RU в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. Всех троих задержали в начале августа после обрушения дома на улице Сибирской, 81. Им вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности». «С ходатайством о продлении домашнего ареста в суд обратилось следствие. Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил просьбу следователей», — сообщили в инстанции. Примечательно, что ранее силовики настаивали, чтобы фигурантов заключили под стражу. Итоги заседаний, на которых обвиняемым продлили арест, в свердловском СКР не комментируют. Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа в результате взрыва бытового газа. Арестованные газовики — последние, кто проверял пятиэтажку. Тогда они не выявили неисправностей в работе газового оборудования, считают в СК. Свою вину отрицают все трое. В результате ЧП погибли 11 человек. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.