Мастера Максима Гривского и слесарей «Газэкс» Александра Алимова и Александру Ерыкину оставили под домашним арестом до 29 января 2025 года, сообщили URA.RU в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. Всех троих задержали в начале августа после обрушения дома на улице Сибирской, 81. Им вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности».
«С ходатайством о продлении домашнего ареста в суд обратилось следствие. Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил просьбу следователей», — сообщили в инстанции. Примечательно, что ранее силовики настаивали, чтобы фигурантов заключили под стражу. Итоги заседаний, на которых обвиняемым продлили арест, в свердловском СКР не комментируют.
Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа в результате взрыва бытового газа. Арестованные газовики — последние, кто проверял пятиэтажку. Тогда они не выявили неисправностей в работе газового оборудования, считают в СК. Свою вину отрицают все трое. В результате ЧП погибли 11 человек. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
Александра Ерыкина во время суда в августе. Тогда ее, Алимова и Гривского отправили под домашний арест
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Мастера Максима Гривского и слесарей «Газэкс» Александра Алимова и Александру Ерыкину оставили под домашним арестом до 29 января 2025 года, сообщили URA.RU в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. Всех троих задержали в начале августа после обрушения дома на улице Сибирской, 81. Им вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности». «С ходатайством о продлении домашнего ареста в суд обратилось следствие. Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил просьбу следователей», — сообщили в инстанции. Примечательно, что ранее силовики настаивали, чтобы фигурантов заключили под стражу. Итоги заседаний, на которых обвиняемым продлили арест, в свердловском СКР не комментируют. Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа в результате взрыва бытового газа. Арестованные газовики — последние, кто проверял пятиэтажку. Тогда они не выявили неисправностей в работе газового оборудования, считают в СК. Свою вину отрицают все трое. В результате ЧП погибли 11 человек. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.