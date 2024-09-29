29 сентября 2024

Задержанные после взрыва дома в Нижнем Тагиле газовики встретят Новый год под арестом. Фото

Газовиков, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле, арестовали до 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над сотрудниками «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле., гривский максим
Один из обвиняемых — Максим Гривский Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Мастера Максима Гривского и слесарей «Газэкс» Александра Алимова и Александру Ерыкину оставили под домашним арестом до 29 января 2025 года, сообщили URA.RU в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. Всех троих задержали в начале августа после обрушения дома на улице Сибирской, 81. Им вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности».

«С ходатайством о продлении домашнего ареста в суд обратилось следствие. Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил просьбу следователей», — сообщили в инстанции. Примечательно, что ранее силовики настаивали, чтобы фигурантов заключили под стражу. Итоги заседаний, на которых обвиняемым продлили арест, в свердловском СКР не комментируют.

Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа в результате взрыва бытового газа. Арестованные газовики — последние, кто проверял пятиэтажку. Тогда они не выявили неисправностей в работе газового оборудования, считают в СК. Свою вину отрицают все трое. В результате ЧП погибли 11 человек. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Суд над сотрудниками «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле.
Александра Ерыкина во время суда в августе. Тогда ее, Алимова и Гривского отправили под домашний арест
Фото:
Суд над сотрудниками «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле.
Александр Алимов
Фото:

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Мастера Максима Гривского и слесарей «Газэкс» Александра Алимова и Александру Ерыкину оставили под домашним арестом до 29 января 2025 года, сообщили URA.RU в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. Всех троих задержали в начале августа после обрушения дома на улице Сибирской, 81. Им вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности». «С ходатайством о продлении домашнего ареста в суд обратилось следствие. Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил просьбу следователей», — сообщили в инстанции. Примечательно, что ранее силовики настаивали, чтобы фигурантов заключили под стражу. Итоги заседаний, на которых обвиняемым продлили арест, в свердловском СКР не комментируют. Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа в результате взрыва бытового газа. Арестованные газовики — последние, кто проверял пятиэтажку. Тогда они не выявили неисправностей в работе газового оборудования, считают в СК. Свою вину отрицают все трое. В результате ЧП погибли 11 человек. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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