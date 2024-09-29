29 сентября 2024

В Нижнем Тагиле внучка насмерть забила свою 91-летнюю бабушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Санкт-Петербург, следственный комитет, автомобиль скр, скр
Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы Фото:

В Нижнем Тагиле женщина из-за ссоры насмерть забила свою 91-летнюю бабушку, которая в силу возраста находилась в беспомощном состоянии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Обвиняемая в ходе конфликта толкнула 91-летнюю бабушку, от чего последняя упала. После этого женщина нанесла ей не менее 11 ударов руками по голове и телу, причинив потерпевшей сочетанную травму головы, груди и конечностей в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов ребер, причинившей тяжкий вред здоровью», — следует из сообщения. Пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Тагильчанку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по части четвертой статьи 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в Дзержинский райсуд Нижнего Тагила. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Нижнем Тагиле женщина из-за ссоры насмерть забила свою 91-летнюю бабушку, которая в силу возраста находилась в беспомощном состоянии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемая в ходе конфликта толкнула 91-летнюю бабушку, от чего последняя упала. После этого женщина нанесла ей не менее 11 ударов руками по голове и телу, причинив потерпевшей сочетанную травму головы, груди и конечностей в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов ребер, причинившей тяжкий вред здоровью», — следует из сообщения. Пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Тагильчанку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по части четвертой статьи 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в Дзержинский райсуд Нижнего Тагила. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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