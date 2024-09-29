29 сентября 2024

В Свердловской области подорожает газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, вентиль, газовая труба, газ в доме
Стоимость кубометра достигнет 92,52 рублей Фото:

В Свердловской области в следующем году подорожает газ на 7%. Планируется, что дополнительные средства помогут в реализации программы газификации. Это следует из постановления, утвержденного Региональной энергетической комиссией.

Согласно документу, надбавки начнут действовать с 1 июля 2025 года. Стоимость достигнет 84,37—92,52 рублей на кубометр. Конечная цена будет зависеть от объема потребления газа. Нововведения установят для всех газораспределительных организаций региона: АО «ГАЗЭКС», АО «Екатеринбурггаз» и АО «Регионгаз-инвест».

Минимальный взнос за капитальный ремонт в Свердловской области с начала 2025-го также вырастет с 14,81 до 17,48 рублей. Такое решение было принято на заседании свердловского правительства 29 августа. Стоимость увеличится впервые с 2023 года.

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В Свердловской области в следующем году подорожает газ на 7%. Планируется, что дополнительные средства помогут в реализации программы газификации. Это следует из постановления, утвержденного Региональной энергетической комиссией. Согласно документу, надбавки начнут действовать с 1 июля 2025 года. Стоимость достигнет 84,37—92,52 рублей на кубометр. Конечная цена будет зависеть от объема потребления газа. Нововведения установят для всех газораспределительных организаций региона: АО «ГАЗЭКС», АО «Екатеринбурггаз» и АО «Регионгаз-инвест». Минимальный взнос за капитальный ремонт в Свердловской области с начала 2025-го также вырастет с 14,81 до 17,48 рублей. Такое решение было принято на заседании свердловского правительства 29 августа. Стоимость увеличится впервые с 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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