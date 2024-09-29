В Свердловской области подорожает газ

30 сентября 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Стоимость кубометра достигнет 92,52 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области в следующем году подорожает газ на 7%. Планируется, что дополнительные средства помогут в реализации программы газификации. Это следует из постановления, утвержденного Региональной энергетической комиссией. Согласно документу, надбавки начнут действовать с 1 июля 2025 года. Стоимость достигнет 84,37—92,52 рублей на кубометр. Конечная цена будет зависеть от объема потребления газа. Нововведения установят для всех газораспределительных организаций региона: АО «ГАЗЭКС», АО «Екатеринбурггаз» и АО «Регионгаз-инвест». Минимальный взнос за капитальный ремонт в Свердловской области с начала 2025-го также вырастет с 14,81 до 17,48 рублей. Такое решение было принято на заседании свердловского правительства 29 августа. Стоимость увеличится впервые с 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в следующем году подорожает газ на 7%. Планируется, что дополнительные средства помогут в реализации программы газификации. Это следует из постановления, утвержденного Региональной энергетической комиссией. Согласно документу, надбавки начнут действовать с 1 июля 2025 года. Стоимость достигнет 84,37—92,52 рублей на кубометр. Конечная цена будет зависеть от объема потребления газа. Нововведения установят для всех газораспределительных организаций региона: АО «ГАЗЭКС», АО «Екатеринбурггаз» и АО «Регионгаз-инвест». Минимальный взнос за капитальный ремонт в Свердловской области с начала 2025-го также вырастет с 14,81 до 17,48 рублей. Такое решение было принято на заседании свердловского правительства 29 августа. Стоимость увеличится впервые с 2023 года.