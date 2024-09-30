В Париже начался суд над Ле Пен, она может лишиться права участвовать в выборах

30 сентября 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Марин Ле Пен может грозить до 10 лет лишения свободы, если в суде ее признают виновной Фото: Henri Szwarc / Global Look Press Во Франции стартовал судебный процесс против Марин Ле Пен и некоторых членов ее партии «Национальное объединение». Ей вменяют отмывание средств Европарламента через фиктивное трудоустройство ассистентов депутатов ЕП. Подобное может привести к тому, что Ле Пен не сможет участвовать в выборах президента в стране в 2027 году, сообщили журналисты. Новость по теме Кто такая Марин Ле Пен и почему победа ее партии выгодна России «Если ее [Ле Пен] признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере одного миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В таком случае она не сможет принять участие в президентской гонке 2027 года», — передает РИА Новости. Обвинения охватывают период с 2004 по 2016 год. Марин Ле Пен, ее отец Жан-Мари Ле Пен и другие члены партии «Национальное объединение» предстанут перед коррекционным трибуналом Парижа. Их обвиняют в использовании средств Европарламента для оплаты работы ассистентов, которые фактически занимались деятельностью партии в период с 2004 по 2016 год. Ущерб от их действий оценивается в 6,8 миллиона евро, передает MK.RU . Согласно информации от радиостанции Franceinfo, в случае условного наказания, Марин Ле Пен имеет возможность обжаловать решение в апелляционном и кассационном судах. Однако при этом риск окончательного решения до выборов в мае 2027 года сохраняется. Расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством началось в июне 2014 года после анонимного сообщения о неправомерных условиях найма ассистентов депутатов из «Национального объединения». Прокуратура Парижа затем начала расследование по обвинениям в злоупотреблении доверием. После проведения обысков у членов партии в конце 2016 года, прокуратура расширила расследование, включив пункты о мошенничестве и фальсификации документов. В 2017 году ЕП присоединился к делу как гражданская сторона. Марин Ле Пен была обвинена в злоупотреблении доверием за период с 2009 по 2016 год и в соучастии в этом же преступлении с 2014 по 2016 год. В 2018 году эти обвинения были переквалифицированы на растрату и хищение государственных средств. Защита Марин Ле Пен утверждает, что ассистенты евродепутатов выполняют политическую работу по поручению депутатов и не являются сотрудниками Европарламента, что делает возможным поручение им разнообразных задач. Судебные слушания запланированы до 27 ноября, а окончательное решение ожидается в начале 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Франции стартовал судебный процесс против Марин Ле Пен и некоторых членов ее партии «Национальное объединение». Ей вменяют отмывание средств Европарламента через фиктивное трудоустройство ассистентов депутатов ЕП. Подобное может привести к тому, что Ле Пен не сможет участвовать в выборах президента в стране в 2027 году, сообщили журналисты. «Если ее [Ле Пен] признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере одного миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В таком случае она не сможет принять участие в президентской гонке 2027 года», — передает РИА Новости. Обвинения охватывают период с 2004 по 2016 год. Марин Ле Пен, ее отец Жан-Мари Ле Пен и другие члены партии «Национальное объединение» предстанут перед коррекционным трибуналом Парижа. Их обвиняют в использовании средств Европарламента для оплаты работы ассистентов, которые фактически занимались деятельностью партии в период с 2004 по 2016 год. Ущерб от их действий оценивается в 6,8 миллиона евро, передает MK.RU. Согласно информации от радиостанции Franceinfo, в случае условного наказания, Марин Ле Пен имеет возможность обжаловать решение в апелляционном и кассационном судах. Однако при этом риск окончательного решения до выборов в мае 2027 года сохраняется. Расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством началось в июне 2014 года после анонимного сообщения о неправомерных условиях найма ассистентов депутатов из «Национального объединения». Прокуратура Парижа затем начала расследование по обвинениям в злоупотреблении доверием. После проведения обысков у членов партии в конце 2016 года, прокуратура расширила расследование, включив пункты о мошенничестве и фальсификации документов. В 2017 году ЕП присоединился к делу как гражданская сторона. Марин Ле Пен была обвинена в злоупотреблении доверием за период с 2009 по 2016 год и в соучастии в этом же преступлении с 2014 по 2016 год. В 2018 году эти обвинения были переквалифицированы на растрату и хищение государственных средств. Защита Марин Ле Пен утверждает, что ассистенты евродепутатов выполняют политическую работу по поручению депутатов и не являются сотрудниками Европарламента, что делает возможным поручение им разнообразных задач. Судебные слушания запланированы до 27 ноября, а окончательное решение ожидается в начале 2025 года.