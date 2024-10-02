ВС РФ захватили под Угледаром БМП Bradley

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ВС РФ захватили под Угледаром боевую машину пехоты (БМП) Bradley
ВС РФ захватили под Угледаром боевую машину пехоты (БМП) Bradley Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ удалось захватить украинскую боевую машину пехоты (БПМ) Bradley американского производства. Согласно заявлению силовых структур, техника противника была взята под Угледаром.

«Трофей захватили под Угледаром — американскую Bradley, которая была на вооружении у противника», — заявили ТАСС в силовых структурах. Отмечается, что в последние месяцы на этом участке фронта западная техника начала встречаться реже.

Ранее ВС РФ освободили Угледар. В Генштабе ВСУ пришли в ужас после потери населенного пункта. Там заявили, о преимуществе России в количестве солдат и боевой техники в зоне боевых действий на СВО.

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ВС РФ удалось захватить украинскую боевую машину пехоты (БПМ) Bradley американского производства. Согласно заявлению силовых структур, техника противника была взята под Угледаром. «Трофей захватили под Угледаром — американскую Bradley, которая была на вооружении у противника», — заявили ТАСС в силовых структурах. Отмечается, что в последние месяцы на этом участке фронта западная техника начала встречаться реже. Ранее ВС РФ освободили Угледар. В Генштабе ВСУ пришли в ужас после потери населенного пункта. Там заявили, о преимуществе России в количестве солдат и боевой техники в зоне боевых действий на СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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