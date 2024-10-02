ВС РФ удалось захватить украинскую боевую машину пехоты (БПМ) Bradley американского производства. Согласно заявлению силовых структур, техника противника была взята под Угледаром.
«Трофей захватили под Угледаром — американскую Bradley, которая была на вооружении у противника», — заявили ТАСС в силовых структурах. Отмечается, что в последние месяцы на этом участке фронта западная техника начала встречаться реже.
Ранее ВС РФ освободили Угледар. В Генштабе ВСУ пришли в ужас после потери населенного пункта. Там заявили, о преимуществе России в количестве солдат и боевой техники в зоне боевых действий на СВО.
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