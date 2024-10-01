Пермским муниципалитетам не хватает денег на содержание военкоматов

02 октября 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Военкомат Пермского края обратил внимание на проблему с финансированием Фото: Сергей Русанов © URA.RU Некоторым территориям в Пермском крае не хватает средств на оплату труда работников военкоматов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений методику распределения субвенций между муниципалитетами на осуществление полномочий по первичному воинскому учету», который губернатор Дмитрий Махонин внес в парламент региона. Документа размещен на портале заксобрания. «На протяжении последних лет администрации отдельных муниципальных образований и Военный комиссариат Пермского края отмечают недостаточность поступающих средств для оплаты труда военно-учетных работников в размере, соответствующем МРОТ и должностным окладам муниципальных служащих, что создает риск нарушения трудового законодательства», — говорится в документе. Самый большой дефицит сложился в Косе и Кочево — 141 тысяча рублей в год. В Частых и Сиве он составил 72 тысяч рублей, в Юсьве — 95,9 тысяч, в Большесосновском, Еловском, Ординском и Уинском округах — 48 тысяч рублей. При этом в Губахе, Пермском районе, Суксуне и Оханске деньги даже остаются. И все это создает неравные условия для территорий. Размер субвенции на организацию первичного воинского учета рассчитывает минобороны и распределяет между регионами. Регионы уже на основе своей методики направляют деньги в муниципалитете. В 2025 году Пермский край получил почти 52 млн рублей. Больше всех в Прикамье получают Пермский район (12 млн рублей), Кунгур (4,4 млн рублей) и Куеда (2,7 млн рублей). Меньше всех — ЗАТО «Звездный» (443 тысячи), Кочево (625 тысяч) и Большая Соснова (886 тысяч). Данных по Перми в законопроекте нет. Сумма, которую получают муниципалитеты, зависит от количества работников в военкомате. Основная статья расходов — оплата их труда. И считается она исходя из должностного оклада специалиста 1 разряда в системе госслужбы. А размер этих окладов варьируется от 3558 до 7093 рублей в зависимости от количества жителей в территории. «Таким образом, при распределении субвенций складывается дисбаланс, при котором одни муниципалитеты получают субсидии с избытком, а другие за счет полученных средств не имеют возможности обеспечивать оплату труда военно-учетных работников на уровне МРОТ», — говорится в пояснительной записке. Краевые власти вносят изменения в методику расчета субвенций. При расчете затрат на оплату труда сотрудников военкоматов они хотят взять за основу минимальный размер труда, а не оклад госслужащего. Также уточняется формула расчета затрат на содержание одного работника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторым территориям в Пермском крае не хватает средств на оплату труда работников военкоматов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений методику распределения субвенций между муниципалитетами на осуществление полномочий по первичному воинскому учету», который губернатор Дмитрий Махонин внес в парламент региона. Документа размещен на портале заксобрания. «На протяжении последних лет администрации отдельных муниципальных образований и Военный комиссариат Пермского края отмечают недостаточность поступающих средств для оплаты труда военно-учетных работников в размере, соответствующем МРОТ и должностным окладам муниципальных служащих, что создает риск нарушения трудового законодательства», — говорится в документе. Самый большой дефицит сложился в Косе и Кочево — 141 тысяча рублей в год. В Частых и Сиве он составил 72 тысяч рублей, в Юсьве — 95,9 тысяч, в Большесосновском, Еловском, Ординском и Уинском округах — 48 тысяч рублей. При этом в Губахе, Пермском районе, Суксуне и Оханске деньги даже остаются. И все это создает неравные условия для территорий. Размер субвенции на организацию первичного воинского учета рассчитывает минобороны и распределяет между регионами. Регионы уже на основе своей методики направляют деньги в муниципалитете. В 2025 году Пермский край получил почти 52 млн рублей. Больше всех в Прикамье получают Пермский район (12 млн рублей), Кунгур (4,4 млн рублей) и Куеда (2,7 млн рублей). Меньше всех — ЗАТО «Звездный» (443 тысячи), Кочево (625 тысяч) и Большая Соснова (886 тысяч). Данных по Перми в законопроекте нет. Сумма, которую получают муниципалитеты, зависит от количества работников в военкомате. Основная статья расходов — оплата их труда. И считается она исходя из должностного оклада специалиста 1 разряда в системе госслужбы. А размер этих окладов варьируется от 3558 до 7093 рублей в зависимости от количества жителей в территории. «Таким образом, при распределении субвенций складывается дисбаланс, при котором одни муниципалитеты получают субсидии с избытком, а другие за счет полученных средств не имеют возможности обеспечивать оплату труда военно-учетных работников на уровне МРОТ», — говорится в пояснительной записке. Краевые власти вносят изменения в методику расчета субвенций. При расчете затрат на оплату труда сотрудников военкоматов они хотят взять за основу минимальный размер труда, а не оклад госслужащего. Также уточняется формула расчета затрат на содержание одного работника.