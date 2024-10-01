01 октября 2024

В ХМАО начался осенний призыв на военную службу

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний призыв закончится 31 декабря
Осенний призыв закончится 31 декабря Фото:

В ХМАО стартовал осенний призыв на военную службу. В связи с этим глава региона Руслан Кухарук провел заседание с окружной призывной комиссией. Об этом правительство округа сообщило на своем сайте.

«С учетом текущей обстановки акцент — на безопасность. Важно обеспечить взаимодействие муниципальных образований с военкоматами. Также необходимо организовать информационное сопровождение — разъяснять как о правах, так и об ответственности граждан, подлежащих призыву. Противодействовать недостоверной информации, которая может распространяться в социальных сетях, мессенджерах», — прокомментировал Кухарук на заседании.

Постановление об осеннем призыве подписал президент России Владимир Путин. В его рамках в армию будут призваны 133 тысячи человек. Возраст призывников увеличен до 30 лет для тех, кому исполнилось 27 лет после 31 декабря 2023 года и кто не имеет военного билета.

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В ХМАО стартовал осенний призыв на военную службу. В связи с этим глава региона Руслан Кухарук провел заседание с окружной призывной комиссией. Об этом правительство округа сообщило на своем сайте. «С учетом текущей обстановки акцент — на безопасность. Важно обеспечить взаимодействие муниципальных образований с военкоматами. Также необходимо организовать информационное сопровождение — разъяснять как о правах, так и об ответственности граждан, подлежащих призыву. Противодействовать недостоверной информации, которая может распространяться в социальных сетях, мессенджерах», — прокомментировал Кухарук на заседании. Постановление об осеннем призыве подписал президент России Владимир Путин. В его рамках в армию будут призваны 133 тысячи человек. Возраст призывников увеличен до 30 лет для тех, кому исполнилось 27 лет после 31 декабря 2023 года и кто не имеет военного билета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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