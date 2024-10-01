В ХМАО начался осенний призыв на военную службу

В ХМАО стартовал осенний призыв на военную службу. В связи с этим глава региона Руслан Кухарук провел заседание с окружной призывной комиссией. Об этом правительство округа сообщило на своем сайте.
«С учетом текущей обстановки акцент — на безопасность. Важно обеспечить взаимодействие муниципальных образований с военкоматами. Также необходимо организовать информационное сопровождение — разъяснять как о правах, так и об ответственности граждан, подлежащих призыву. Противодействовать недостоверной информации, которая может распространяться в социальных сетях, мессенджерах», — прокомментировал Кухарук на заседании.
Постановление об осеннем призыве подписал президент России Владимир Путин. В его рамках в армию будут призваны 133 тысячи человек. Возраст призывников увеличен до 30 лет для тех, кому исполнилось 27 лет после 31 декабря 2023 года и кто не имеет военного билета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!