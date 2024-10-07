Свердловчанин выиграл 10 миллионов рублей

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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лотерея, лотерейный билет
Возможно, счастливец еще не знает о своей удаче Фото:

Житель Свердловской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. О победителе пока ничего неизвестно, сообщили URA.RU в компании «Столото».

«В 4691-м тираже государственной лотереи „Рапидо Ультра“ был разыгран суперприз — 10 миллионов рублей. Победителем стал свердловчанин», — объяснили в компании.

Кто именно этот счастливец, пока не называют, он еще не вышел на связь. О человеке известно, что билет он купил в мобильном приложении «Столото» за 700 рублей.

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Житель Свердловской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. О победителе пока ничего неизвестно, сообщили URA.RU в компании «Столото». «В 4691-м тираже государственной лотереи „Рапидо Ультра“ был разыгран суперприз — 10 миллионов рублей. Победителем стал свердловчанин», — объяснили в компании. Кто именно этот счастливец, пока не называют, он еще не вышел на связь. О человеке известно, что билет он купил в мобильном приложении «Столото» за 700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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