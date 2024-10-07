Свердловчанин выиграл 10 миллионов рублей

Возможно, счастливец еще не знает о своей удаче
Житель Свердловской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. О победителе пока ничего неизвестно, сообщили URA.RU в компании «Столото».
«В 4691-м тираже государственной лотереи „Рапидо Ультра“ был разыгран суперприз — 10 миллионов рублей. Победителем стал свердловчанин», — объяснили в компании.
Кто именно этот счастливец, пока не называют, он еще не вышел на связь. О человеке известно, что билет он купил в мобильном приложении «Столото» за 700 рублей.
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