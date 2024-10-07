Свердловчанин выиграл 10 миллионов рублей

07 октября 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Возможно, счастливец еще не знает о своей удаче Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Свердловской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. О победителе пока ничего неизвестно, сообщили URA.RU в компании «Столото». «В 4691-м тираже государственной лотереи „Рапидо Ультра“ был разыгран суперприз — 10 миллионов рублей. Победителем стал свердловчанин», — объяснили в компании. Кто именно этот счастливец, пока не называют, он еще не вышел на связь. О человеке известно, что билет он купил в мобильном приложении «Столото» за 700 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Свердловской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. О победителе пока ничего неизвестно, сообщили URA.RU в компании «Столото». «В 4691-м тираже государственной лотереи „Рапидо Ультра“ был разыгран суперприз — 10 миллионов рублей. Победителем стал свердловчанин», — объяснили в компании. Кто именно этот счастливец, пока не называют, он еще не вышел на связь. О человеке известно, что билет он купил в мобильном приложении «Столото» за 700 рублей.