Армия «Сима-ленда» поздравила Путина с днем рождения. Видео

«Сима-Ленд» записал видеопоздравление ко дню рождения Владимира Путина
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимиру Путину 7 октября исполняется 72 года Фото:

Сотрудники «Сима-ленда» записали видео ко дню рождения президента России Владимира Путина. На кадрах, которые появились в telegram-канале компании, тысячи работников поздравляют главу государства с праздником.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей команды компании „Сима-ленд“ сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем здоровья, мудрости и дальнейших успехов в вашей ответственной работе на благо страны. Пусть каждый новый день приносит новые достижения и укрепляет уверенность в будущем», — сказано в посте.

Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 72 года. О том, как и где будет отмечать день рождения президент РФ — в материале URA.RU.

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Сотрудники «Сима-ленда» записали видео ко дню рождения президента России Владимира Путина. На кадрах, которые появились в telegram-канале компании, тысячи работников поздравляют главу государства с праздником. «Уважаемый Владимир Владимирович! От всей команды компании „Сима-ленд“ сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем здоровья, мудрости и дальнейших успехов в вашей ответственной работе на благо страны. Пусть каждый новый день приносит новые достижения и укрепляет уверенность в будущем», — сказано в посте. Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 72 года. О том, как и где будет отмечать день рождения президент РФ — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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