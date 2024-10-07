Армия «Сима-ленда» поздравила Путина с днем рождения. Видео

«Сима-Ленд» записал видеопоздравление ко дню рождения Владимира Путина

07 октября 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину 7 октября исполняется 72 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники «Сима-ленда» записали видео ко дню рождения президента России Владимира Путина. На кадрах, которые появились в telegram-канале компании, тысячи работников поздравляют главу государства с праздником. «Уважаемый Владимир Владимирович! От всей команды компании „Сима-ленд“ сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем здоровья, мудрости и дальнейших успехов в вашей ответственной работе на благо страны. Пусть каждый новый день приносит новые достижения и укрепляет уверенность в будущем», — сказано в посте. Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 72 года. О том, как и где будет отмечать день рождения президент РФ — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники «Сима-ленда» записали видео ко дню рождения президента России Владимира Путина. На кадрах, которые появились в telegram-канале компании, тысячи работников поздравляют главу государства с праздником. «Уважаемый Владимир Владимирович! От всей команды компании „Сима-ленд“ сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем здоровья, мудрости и дальнейших успехов в вашей ответственной работе на благо страны. Пусть каждый новый день приносит новые достижения и укрепляет уверенность в будущем», — сказано в посте. Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 72 года. О том, как и где будет отмечать день рождения президент РФ — в материале URA.RU.