Суд арестовал имущество начальника отдела Минобороны Ширинкина

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, приговор, арест, заключение, суд, правоохранительные органы, судебный процесс, вынесение приговора, заключенный под стражу, заключенный, заключение под стражу, правоохранители, правоохранительная деятельность
Суд заключил экс-начальника отдела МО РФ Алексея Ширинкина под домашний арест Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Имущество экс-начальника отдела капстроительства Балтийского флота Алексея Ширинкина арестовано судом. Об этом сообщили в военном СК РФ, добавив, что бывший начальник «Управления заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» обвиняется в хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде.

«Наложен арест на имущество обвиняемого по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде [Алексея Ширинкина]», — заявили в официальном telegram-канале военных следственных органов СК РФ. Там отметили, что были арестованы загородный дом и участок Ширинкина, а также его автомобиль.

В органах сообщили, что в настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении самого Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Он заключен под домашний арест, она — под стражу.

По информации следствия, в 2022 году при выполнении госзаказа на строительство Нахимовского военно-морского училища Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ. Ущерб государству оценивается на сумму более 100 миллионов рублей.

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Имущество экс-начальника отдела капстроительства Балтийского флота Алексея Ширинкина арестовано судом. Об этом сообщили в военном СК РФ, добавив, что бывший начальник «Управления заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» обвиняется в хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. «Наложен арест на имущество обвиняемого по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде [Алексея Ширинкина]», — заявили в официальном telegram-канале военных следственных органов СК РФ. Там отметили, что были арестованы загородный дом и участок Ширинкина, а также его автомобиль. В органах сообщили, что в настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении самого Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Он заключен под домашний арест, она — под стражу. По информации следствия, в 2022 году при выполнении госзаказа на строительство Нахимовского военно-морского училища Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ. Ущерб государству оценивается на сумму более 100 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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