Суд арестовал имущество начальника отдела Минобороны Ширинкина

07 октября 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Суд заключил экс-начальника отдела МО РФ Алексея Ширинкина под домашний арест Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Имущество экс-начальника отдела капстроительства Балтийского флота Алексея Ширинкина арестовано судом. Об этом сообщили в военном СК РФ, добавив, что бывший начальник «Управления заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» обвиняется в хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. «Наложен арест на имущество обвиняемого по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде [Алексея Ширинкина]», — заявили в официальном telegram -канале военных следственных органов СК РФ. Там отметили, что были арестованы загородный дом и участок Ширинкина, а также его автомобиль. В органах сообщили, что в настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении самого Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Он заключен под домашний арест, она — под стражу. По информации следствия, в 2022 году при выполнении госзаказа на строительство Нахимовского военно-морского училища Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ. Ущерб государству оценивается на сумму более 100 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имущество экс-начальника отдела капстроительства Балтийского флота Алексея Ширинкина арестовано судом. Об этом сообщили в военном СК РФ, добавив, что бывший начальник «Управления заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» обвиняется в хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. «Наложен арест на имущество обвиняемого по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде [Алексея Ширинкина]», — заявили в официальном telegram-канале военных следственных органов СК РФ. Там отметили, что были арестованы загородный дом и участок Ширинкина, а также его автомобиль. В органах сообщили, что в настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении самого Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Он заключен под домашний арест, она — под стражу. По информации следствия, в 2022 году при выполнении госзаказа на строительство Нахимовского военно-морского училища Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ. Ущерб государству оценивается на сумму более 100 миллионов рублей.