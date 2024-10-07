Суд арестовал имущество начальника отдела Минобороны Ширинкина

Имущество экс-начальника отдела капстроительства Балтийского флота Алексея Ширинкина арестовано судом. Об этом сообщили в военном СК РФ, добавив, что бывший начальник «Управления заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» обвиняется в хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде.
«Наложен арест на имущество обвиняемого по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде [Алексея Ширинкина]», — заявили в официальном telegram-канале военных следственных органов СК РФ. Там отметили, что были арестованы загородный дом и участок Ширинкина, а также его автомобиль.
В органах сообщили, что в настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении самого Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Он заключен под домашний арест, она — под стражу.
По информации следствия, в 2022 году при выполнении госзаказа на строительство Нахимовского военно-морского училища Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ. Ущерб государству оценивается на сумму более 100 миллионов рублей.
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Имущество экс-начальника отдела капстроительства Балтийского флота Алексея Ширинкина арестовано судом. Об этом сообщили в военном СК РФ, добавив, что бывший начальник «Управления заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» обвиняется в хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. «Наложен арест на имущество обвиняемого по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде [Алексея Ширинкина]», — заявили в официальном telegram-канале военных следственных органов СК РФ. Там отметили, что были арестованы загородный дом и участок Ширинкина, а также его автомобиль. В органах сообщили, что в настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении самого Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Он заключен под домашний арест, она — под стражу. По информации следствия, в 2022 году при выполнении госзаказа на строительство Нахимовского военно-морского училища Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ. Ущерб государству оценивается на сумму более 100 миллионов рублей.