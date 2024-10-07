Кот Крошик, который проходит лечение в пермской клинике, впервые смог запрыгнуть на пуфик. Видео об этом опубликовала врач клиники Екатерина Бедакова в своих соцсетях.
«Ну что ж. Считаю, что это успех», — подписала Бедакова видео, опубликованное в своем telegram-канале. На видеозаписи Крошик с небольшим трудом, но с первой попытки смог запрыгнуть на пуфик.
Сообщалось, что кот-толстяк решил обмануть ветеринаров во время взвешивания. Он поставил одну лапу на пол, чтобы весить меньше. Крошик попал в приют с весом 17 килограммов. Его очень много кормили супом, вискасом, мясом и хлебными сухарями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!