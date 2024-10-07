07 октября 2024

Пермский кот-толстяк Крошик впервые смог запрыгнуть на пуфик. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кот Крошик. Пермь, кот, толстый, крошик, жирный, ветеринарная клиника
Кот Крошик с ворчанием смог запрыгнуть на пуфик Фото:

Кот Крошик, который проходит лечение в пермской клинике, впервые смог запрыгнуть на пуфик. Видео об этом опубликовала врач клиники Екатерина Бедакова в своих соцсетях.

«Ну что ж. Считаю, что это успех», — подписала Бедакова видео, опубликованное в своем telegram-канале. На видеозаписи Крошик с небольшим трудом, но с первой попытки смог запрыгнуть на пуфик.

Сообщалось, что кот-толстяк решил обмануть ветеринаров во время взвешивания. Он поставил одну лапу на пол, чтобы весить меньше. Крошик попал в приют с весом 17 килограммов. Его очень много кормили супом, вискасом, мясом и хлебными сухарями.

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Кот Крошик, который проходит лечение в пермской клинике, впервые смог запрыгнуть на пуфик. Видео об этом опубликовала врач клиники Екатерина Бедакова в своих соцсетях. «Ну что ж. Считаю, что это успех», — подписала Бедакова видео, опубликованное в своем telegram-канале. На видеозаписи Крошик с небольшим трудом, но с первой попытки смог запрыгнуть на пуфик. Сообщалось, что кот-толстяк решил обмануть ветеринаров во время взвешивания. Он поставил одну лапу на пол, чтобы весить меньше. Крошик попал в приют с весом 17 килограммов. Его очень много кормили супом, вискасом, мясом и хлебными сухарями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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