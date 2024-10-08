Из Челябинской области приставы выдворили 48 мигрантов

Судебные приставы Челябинской области провели операцию по депортации 48 иностранных граждан за пределы РФ. Данные лица были признаны нарушителями миграционного законодательства страны, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.
«Накануне сотрудники отделения ГУФССП России по Челябинской области сопроводили 29 мигрантов до пункта пропуска через государственную границу в Международном аэропорту имени Курчатова. Еще 19 иностранных граждан под контролем судебных приставов пересекли границу в поселке Бугристом Троицкого района на юге региона», — сообщили в ведомстве.
Нарушителей выявляет полиция, после чего суд рассматривает протоколы в отношении мигранта по факту нарушения миграционного законодательства. В качестве наказания применяются штрафы и административное выдворение за пределы РФ. С начала текущего года число депортированных иностранцев превысило 1300, что значительно больше по сравнению с 916 лицами, выдворенными за аналогичный период прошлого года.
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