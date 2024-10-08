Из Челябинской области приставы выдворили 48 мигрантов

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По сравнению с прошлым годом из региона было выдворено на более чем 300 мигрантов больше
По сравнению с прошлым годом из региона было выдворено на более чем 300 мигрантов больше Фото:

Судебные приставы Челябинской области провели операцию по депортации 48 иностранных граждан за пределы РФ. Данные лица были признаны нарушителями миграционного законодательства страны, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

«Накануне сотрудники отделения ГУФССП России по Челябинской области сопроводили 29 мигрантов до пункта пропуска через государственную границу в Международном аэропорту имени Курчатова. Еще 19 иностранных граждан под контролем судебных приставов пересекли границу в поселке Бугристом Троицкого района на юге региона», — сообщили в ведомстве.

Нарушителей выявляет полиция, после чего суд рассматривает протоколы в отношении мигранта по факту нарушения миграционного законодательства. В качестве наказания применяются штрафы и административное выдворение за пределы РФ. С начала текущего года число депортированных иностранцев превысило 1300, что значительно больше по сравнению с 916 лицами, выдворенными за аналогичный период прошлого года.

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Судебные приставы Челябинской области провели операцию по депортации 48 иностранных граждан за пределы РФ. Данные лица были признаны нарушителями миграционного законодательства страны, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону. «Накануне сотрудники отделения ГУФССП России по Челябинской области сопроводили 29 мигрантов до пункта пропуска через государственную границу в Международном аэропорту имени Курчатова. Еще 19 иностранных граждан под контролем судебных приставов пересекли границу в поселке Бугристом Троицкого района на юге региона», — сообщили в ведомстве. Нарушителей выявляет полиция, после чего суд рассматривает протоколы в отношении мигранта по факту нарушения миграционного законодательства. В качестве наказания применяются штрафы и административное выдворение за пределы РФ. С начала текущего года число депортированных иностранцев превысило 1300, что значительно больше по сравнению с 916 лицами, выдворенными за аналогичный период прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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