NYT: бойцы армии России движутся к слабому месту ВСУ под Торецком

09 октября 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Армия России освобождает города и поселки в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия продвигается к городу Покровск, который является слабым местом обороны ВСУ под Торецком. Об этом рассказал военный эксперт финской компании Black Bird Group Паси Паройнен, который проанализировал спутниковые снимки поля боя. «У ВСУ нет сильных оборонительных линий в районе к югу от Покровска на торецком направлении, что позволяет армии России подойти к пролому. За последние две недели ее войска взяли там несколько населенных пунктов, приближаясь к стратегически важным городам и поселкам, как показывают карты боевых действий», — передает The New York Times слова Паройнена. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны России по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее армия России освободила поселок Гродовка. Он был важным укрепрайоном украинских войск в ДНР, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия продвигается к городу Покровск, который является слабым местом обороны ВСУ под Торецком. Об этом рассказал военный эксперт финской компании Black Bird Group Паси Паройнен, который проанализировал спутниковые снимки поля боя. «У ВСУ нет сильных оборонительных линий в районе к югу от Покровска на торецком направлении, что позволяет армии России подойти к пролому. За последние две недели ее войска взяли там несколько населенных пунктов, приближаясь к стратегически важным городам и поселкам, как показывают карты боевых действий», — передает The New York Times слова Паройнена. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны России по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее армия России освободила поселок Гродовка. Он был важным укрепрайоном украинских войск в ДНР, передает RT.