В ХМАО экс-депутат пожаловался на тротуар, который развалился через месяц после укладки

Экс-депутат Югорска Пантин пожаловался на развалившийся тротуар
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-депутат Югорска Антон Пантин пожаловался на тротуар, который развалился через месяц после укладки
Экс-депутат Югорска Антон Пантин пожаловался на тротуар, который развалился через месяц после укладки Фото:

Экс-депутат думы Югорска (ХМАО) Антон Пантин пожаловался на новый тротуар на улице Буряка, который стал разваливаться спустя месяц после сдачи в эксплуатацию. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Горожане активно обсуждают проблему капитального ремонта тротуара и качества асфальта автомобильной дороги по ул. Буряка, которые ввели в эксплуатацию буквально месяц назад. Сразу в нескольких местах начинает обсыпаться, видимо все сделано наспех и тяп-ляп. А в одном месте, вообще кусок тротуара уже полностью разрушился», — написал Пантин.

Экс депутат также сообщил, что направил обращение в прокуратуру. URA.RU запросило комментарий надзорном ведомстве и администрации Югорска. На момент публикации ответ не поступил.

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Экс-депутат думы Югорска (ХМАО) Антон Пантин пожаловался на новый тротуар на улице Буряка, который стал разваливаться спустя месяц после сдачи в эксплуатацию. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Горожане активно обсуждают проблему капитального ремонта тротуара и качества асфальта автомобильной дороги по ул. Буряка, которые ввели в эксплуатацию буквально месяц назад. Сразу в нескольких местах начинает обсыпаться, видимо все сделано наспех и тяп-ляп. А в одном месте, вообще кусок тротуара уже полностью разрушился», — написал Пантин. Экс депутат также сообщил, что направил обращение в прокуратуру. URA.RU запросило комментарий надзорном ведомстве и администрации Югорска. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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