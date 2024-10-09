В ХМАО экс-депутат пожаловался на тротуар, который развалился через месяц после укладки

Экс-депутат думы Югорска (ХМАО) Антон Пантин пожаловался на новый тротуар на улице Буряка, который стал разваливаться спустя месяц после сдачи в эксплуатацию. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Горожане активно обсуждают проблему капитального ремонта тротуара и качества асфальта автомобильной дороги по ул. Буряка, которые ввели в эксплуатацию буквально месяц назад. Сразу в нескольких местах начинает обсыпаться, видимо все сделано наспех и тяп-ляп. А в одном месте, вообще кусок тротуара уже полностью разрушился», — написал Пантин.
Экс депутат также сообщил, что направил обращение в прокуратуру. URA.RU запросило комментарий надзорном ведомстве и администрации Югорска. На момент публикации ответ не поступил.
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