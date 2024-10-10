Электричества нет порядка 20 минут
В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» вечером 10 октября отключилось электричество. Во всем здании пропал свет, а лифты застряли. Об этом рассказал очевидец.
«В БЦ „Высоцкий“ выключили свет. Электричества нет около 20 минут», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. В фойе здания и возле лифтов столпились люди.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию бизнес-центра. На момент публикации ответ получить не удалось.
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