Лифты встали: небоскреб в центре Екатеринбурга остался без света. Фото

В Екатеринбурге БЦ «Высоцкий» остался без электричества
© Служба новостей «URA.RU»
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Апрельский снегопад. Екатеринбург, снег, бц высоцкий, снегопад
Электричества нет порядка 20 минут Фото:

В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» вечером 10 октября отключилось электричество. Во всем здании пропал свет, а лифты застряли. Об этом рассказал очевидец.

«В БЦ „Высоцкий“ выключили свет. Электричества нет около 20 минут», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. В фойе здания и возле лифтов столпились люди.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию бизнес-центра. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» вечером 10 октября отключилось электричество. Во всем здании пропал свет, а лифты застряли. Об этом рассказал очевидец. «В БЦ „Высоцкий“ выключили свет. Электричества нет около 20 минут», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. В фойе здания и возле лифтов столпились люди. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию бизнес-центра. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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