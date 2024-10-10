«Продавливали судью»: жена экс-директора института УрФУ Шурманова обвинила ФСБ «в заказе» дела

Жена экс-директора института УрФУ Шурманова обвинила ФСБ «в заказе» дела

11 октября 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Дарья Шурманова была на приговоре своему мужу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-директора института УрФУ Шурманова Жена экс-директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова, получившего девять лет колонии за мошенничество, обвинила ФСБ в «заказе» дела. Она также передала привет свердловскому министру спорта Леониду Рапопорту, заявив, что тот скоро присоединится к ее супругу. «[Прокурор] действует по фэйсеровскому заказу, как фээсбэшники сказали, так она [прокурор] и делает. Че вы про это-то не пишите в газетах, не показываете по телевидению? К нам на каждое заседание приходили фээсбэшники, продавливали и судью, и прокурора, и говорили, что ей нужно делать», — заявила Дарья Шурманова. Она также на камеры передала привет региональному министру спорта. «Рапопорт Леонид Аронович, вам огромный привет! Вы скоро тоже там будете, где мой муж», — предположила женщина. Ее супруг в последнем слове заявил, что его доходу завидовали люди, что породило зависть, интриги и, как следствие, уголовное преследование. Он собирается обжаловать приговор и дойти, если понадобится, до Верховного суда. Более подробно о деле Шурманова, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена экс-директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова, получившего девять лет колонии за мошенничество, обвинила ФСБ в «заказе» дела. Она также передала привет свердловскому министру спорта Леониду Рапопорту, заявив, что тот скоро присоединится к ее супругу. «[Прокурор] действует по фэйсеровскому заказу, как фээсбэшники сказали, так она [прокурор] и делает. Че вы про это-то не пишите в газетах, не показываете по телевидению? К нам на каждое заседание приходили фээсбэшники, продавливали и судью, и прокурора, и говорили, что ей нужно делать», — заявила Дарья Шурманова. Она также на камеры передала привет региональному министру спорта. «Рапопорт Леонид Аронович, вам огромный привет! Вы скоро тоже там будете, где мой муж», — предположила женщина. Ее супруг в последнем слове заявил, что его доходу завидовали люди, что породило зависть, интриги и, как следствие, уголовное преследование. Он собирается обжаловать приговор и дойти, если понадобится, до Верховного суда. Более подробно о деле Шурманова, — в сюжете агентства.