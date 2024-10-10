10 октября 2024

«Продавливали судью»: жена экс-директора института УрФУ Шурманова обвинила ФСБ «в заказе» дела

Жена экс-директора института УрФУ Шурманова обвинила ФСБ «в заказе» дела
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Мера пресечения по Евгению Шурманову. Екатеринбург, шурманова дарья
Дарья Шурманова была на приговоре своему мужу Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело экс-директора института УрФУ Шурманова

Жена экс-директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова, получившего девять лет колонии за мошенничество, обвинила ФСБ в «заказе» дела. Она также передала привет свердловскому министру спорта Леониду Рапопорту, заявив, что тот скоро присоединится к ее супругу.

«[Прокурор] действует по фэйсеровскому заказу, как фээсбэшники сказали, так она [прокурор] и делает. Че вы про это-то не пишите в газетах, не показываете по телевидению? К нам на каждое заседание приходили фээсбэшники, продавливали и судью, и прокурора, и говорили, что ей нужно делать», — заявила Дарья Шурманова.

Она также на камеры передала привет региональному министру спорта. «Рапопорт Леонид Аронович, вам огромный привет! Вы скоро тоже там будете, где мой муж», — предположила женщина. Ее супруг в последнем слове заявил, что его доходу завидовали люди, что породило зависть, интриги и, как следствие, уголовное преследование. Он собирается обжаловать приговор и дойти, если понадобится, до Верховного суда. Более подробно о деле Шурманова, — в сюжете агентства.

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Жена экс-директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова, получившего девять лет колонии за мошенничество, обвинила ФСБ в «заказе» дела. Она также передала привет свердловскому министру спорта Леониду Рапопорту, заявив, что тот скоро присоединится к ее супругу. «[Прокурор] действует по фэйсеровскому заказу, как фээсбэшники сказали, так она [прокурор] и делает. Че вы про это-то не пишите в газетах, не показываете по телевидению? К нам на каждое заседание приходили фээсбэшники, продавливали и судью, и прокурора, и говорили, что ей нужно делать», — заявила Дарья Шурманова. Она также на камеры передала привет региональному министру спорта. «Рапопорт Леонид Аронович, вам огромный привет! Вы скоро тоже там будете, где мой муж», — предположила женщина. Ее супруг в последнем слове заявил, что его доходу завидовали люди, что породило зависть, интриги и, как следствие, уголовное преследование. Он собирается обжаловать приговор и дойти, если понадобится, до Верховного суда. Более подробно о деле Шурманова, — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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