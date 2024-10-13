В Челябинске проверят цены на рыбу

14 октября 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Ценообразование ны рынке рыбы заинтересовало ФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области антимонопольная служба наравне с другими регионами соберет данные о ценообразовании на рыбном рынке. Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверят продукцию, которая является частью продовольственной корзины. «Служба исследует всю товаропроводящую цепочку „от рыбака до прилавка“. Полученные данные позволят ведомству сделать вывод о структуре ценообразования на рыбную продукцию », — отметили в УФАС по региону. Рыбодобывающие организации и поставщики проинформируют ФАС о вылове, первичной переработке, упаковке, транспортировке и хранении продукции. В поле зрения ревизоров попали минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша. Специалисты проанализируют данные о закупочных и розничных ценах, чтобы сделать вывод о прозрачности рынка. «Стоимость в значительной степени зависит от объемов вылова. На морскую рыбу цена формируется в Москве или Владивостоке. Это основные поставщики продукции на российский рынок. Развоз по стране идет из этих регионов. При этом при неурожае горбуши в 2024 году наличие пеляди или карпа могло бы компенсировать нехватку и рост цен. Но сделать этого мы не можем из-за отсутствия достаточных объемов выпуска», — рассказал URA.RU председатель ассоциации работодателей рыбохозяйственного комплекса региона Евгений Рындин. Отсутствие господдержки и самовольный вылов из зарыбленных водоемов со стороны населения снизили инициативу рыбоводов. Как показали данные Челябинскстата за семь месяцев, производство рыбы в области снизилось. По информации ведомства, вяленой рыбы изготовили на 10,1% меньше, чем годом ранее, соленой рыбы или в рассоле — на 19,5%. Рындин в октябре 2023 года отметил, что в регионе нет производства карпа. Завоз его из Свердловской области удорожает продукт в связи с необходимости оплаты транспортных и посреднических услуг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области антимонопольная служба наравне с другими регионами соберет данные о ценообразовании на рыбном рынке. Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверят продукцию, которая является частью продовольственной корзины. «Служба исследует всю товаропроводящую цепочку „от рыбака до прилавка“. Полученные данные позволят ведомству сделать вывод о структуре ценообразования на рыбную продукцию », — отметили в УФАС по региону. Рыбодобывающие организации и поставщики проинформируют ФАС о вылове, первичной переработке, упаковке, транспортировке и хранении продукции. В поле зрения ревизоров попали минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша. Специалисты проанализируют данные о закупочных и розничных ценах, чтобы сделать вывод о прозрачности рынка. «Стоимость в значительной степени зависит от объемов вылова. На морскую рыбу цена формируется в Москве или Владивостоке. Это основные поставщики продукции на российский рынок. Развоз по стране идет из этих регионов. При этом при неурожае горбуши в 2024 году наличие пеляди или карпа могло бы компенсировать нехватку и рост цен. Но сделать этого мы не можем из-за отсутствия достаточных объемов выпуска», — рассказал URA.RU председатель ассоциации работодателей рыбохозяйственного комплекса региона Евгений Рындин. Отсутствие господдержки и самовольный вылов из зарыбленных водоемов со стороны населения снизили инициативу рыбоводов. Как показали данные Челябинскстата за семь месяцев, производство рыбы в области снизилось. По информации ведомства, вяленой рыбы изготовили на 10,1% меньше, чем годом ранее, соленой рыбы или в рассоле — на 19,5%. Рындин в октябре 2023 года отметил, что в регионе нет производства карпа. Завоз его из Свердловской области удорожает продукт в связи с необходимости оплаты транспортных и посреднических услуг.