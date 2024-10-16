В деле о бронежилетах для Минобороны появился новый фигурант

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России появился новый фигурант по фамилии Илькевич. Об этом говорится в документах суда.
«В одно производство с уголовным делом соединено уголовное дело, возбужденное 10 июля 2024 года в отношении Антоновой В.П. и Есипова А.С., по части пятой статьи 291 УК РФ, в отношении Астапенко В.Ф., Портянникова В.В., Илькевича В.Н., Ермакова А.Ю. и Семенихина С.Н. по части четвертой статьи 291.1 УК РФ, по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России», — передает содержание материалов дела РИА Новости. Отмечается, что Илькевича обвиняют в посредничестве во взяточничестве.
Вместе с ним в деле фигурируют гендиректор ООО ГК «Пикет» Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и другие лица, которые также обвиняются в мошенничестве и даче взяток. Следствие утверждает, что сотрудники ГК «Пикет» похитили средства, выделенные Минобороны, поставив более 20 тысяч бракованных бронежилетов, не соответствующих условиям контракта.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал представителей компании «Пикет» из-за хищения 2,4 миллиарда рублей, выделенных на поставку бронежилетов для российской армии. 30 сентября сообщалось, что в деле могут появиться новые фигуранты, в том числе среди сотрудников Минобороны РФ. Суд наложил арест на имущество родственников обвиняемых, включая жилые помещения и автомобиль, передает «Ридус».
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